Gran fiesta gastronómica en este bonito pueblo hasta el 29 de noviembre: degustaciones, música y juegos para niños

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LO ESENCIAL Las claves El municipio de Cartajima, en la Serranía de Ronda, celebra el 20 aniversario de su Fiesta de la Cata del Mosto, declarada de Singularidad Turística. El evento principal tendrá lugar el sábado 28 de noviembre con el concurso y la posterior degustación de mostos tradicionales y platos típicos. La programación incluye el III Concurso de Repostería de Castaña, actuaciones musicales en directo, DJ, hinchables para niños y el encendido del alumbrado navideño. Las actividades comienzan el viernes por la noche con una cena conmemorativa que incluirá un tributo a Raphael y Rocío Jurado.

El municipio de Cartajima, en la Serranía de Ronda, celebra una nueva edición de una de sus fiestas más arraigadas. En esta ocasión, el evento alcanza una cifra muy especial: cumple veinte años.

La celebración de la Cata del Mosto alcanza este año sus dos décadas de historia con un programa especial que incluye degustaciones de los caldos elaborados por los propios vecinos, concursos gastronómicos, actuaciones musicales y propuestas de ocio infantil. El evento, además, está declarado de Singularidad Turística de la Provincia por la Diputación de Málaga.

Aunque el día grande tendrá lugar el sábado 28 de noviembre, las actividades comenzarán la noche anterior. El viernes, a las 21.00 horas, la Plaza Virgen del Rosario acogerá una cena con motivo del 20 aniversario de la fiesta. La velada contará con las actuaciones de 'Inmensos', un espectáculo tributo a Raphael y Rocío Jurado, y música de DJ para prolongar la celebración.

La jornada principal arrancará el sábado 28 a las 12.30 horas con la XX Cata Oficial de Mosto. Un jurado especializado será el encargado de valorar los vinos participantes atendiendo a diferentes características, entre ellas la claridad, la nitidez, el olor y el sabor, para elegir el mosto ganador de esta edición.

Tras el fallo, llegará uno de los momentos más esperados por los asistentes: la degustación de los mostos participantes, incluido el vencedor. Para participar será necesario adquirir un jarrillo, que permitirá probar los distintos caldos. Además, con su compra se podrán degustar dos platos tradicionales preparados por la organización.

La gastronomía tendrá también otro protagonismo durante la tarde con la celebración del III Concurso de Repostería de Castaña, previsto para las 16.30 horas. Una propuesta que pondrá en valor otro de los productos característicos de la zona y que se suma a la apuesta de esta fiesta por los sabores tradicionales.

Las orquestas Latidos y Cuarteto Virtual serán las encargadas de amenizar la tarde con sus actuaciones en directo, mientras que el DJ David Tex pondrá el broche final a la jornada.

Los más pequeños también tendrán sus propias propuestas. A partir de las 16.00 horas se instalarán hinchables en la calle Ancha, donde podrán disfrutar de una tarde de juegos y diversión.

Además, la programación coincidirá con otro de los momentos especiales de estas fechas: la inauguración del alumbrado navideño de Cartajima, prevista también para las 16.30 horas.