Gran mercadillo del queso en este pueblo rural del 27 al 29 de noviembre: degustaciones, música y actividades para niños

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Sierra de Yeguas (Málaga) celebra su primer Mercado del Queso Artesano del 27 al 29 de noviembre en la plaza de Andalucía. El evento reunirá a una quincena de queserías de todo el país y ofrecerá catas y maridajes con vinos, cervezas artesanas y otros productos. La programación incluye música en directo, actividades infantiles con colchonetas y sorteos con premios a través de una aplicación digital. La barra del recinto estará gestionada por la Hermandad del Santo Entierro y María Santísima de la Soledad con fines solidarios.

Los mercadillos gastronómicos se han convertido en una buena oportunidad para descubrir los productos artesanos de distintos puntos de España sin salir de un mismo recinto. Quesos, vinos, dulces y otros alimentos tradicionales se dan cita en este tipo de encuentros, que también sirven para dinamizar los municipios y atraer visitantes.

El pueblo malagueño de Sierra de Yeguas se suma a esta tendencia con una nueva propuesta: del 27 al 29 de noviembre celebrará su primer Mercado del Queso Artesano, una cita que reunirá a una quincena de queserías de distintos puntos del país en la plaza de Andalucía.

Ofrecerá durante tres jornadas una programación que combinará degustaciones, catas, maridajes, música y actividades para toda la familia. Además de quesos de diferentes variedades y procedencias, los visitantes podrán adquirir otros productos agroalimentarios, como dulces y mieles.

La iniciativa cuenta con el impulso de la Diputación de Málaga y busca poner en valor la producción quesera de la localidad y del territorio de Guadalteba.

Programa

El programa arrancará el viernes 27 de noviembre por la tarde con tres propuestas para los amantes del queso. A las 18:00 horas, la quesería Gala Gourmet, de Cártama, ofrecerá una degustación de quesos frescos de cabra. Una hora después, será el turno de El Señorío de Monesterio, de Badajoz, con una cata de queso sudado de cabra acompañado de vino verdejo.

La jornada inaugural terminará a las 20:00 horas con una degustación de queso Mahón-Menorca curado, de la quesería S'arangí. Así, los asistentes podrán acercarse desde el primer día a elaboraciones artesanas de diferentes puntos del país.

El sábado 28 concentrará buena parte de la actividad gastronómica. A las 12:00 horas, la quesería Campoveja, de Serrada (Valladolid), protagonizará una cata de queso castellano maridado con vino de la Denominación de Origen Rueda. A las 13:00 horas llegará una propuesta de la quesería local Los Barrancos, de Sierra de Yeguas, acompañada de vinos del distribuidor Narbona Solís.

Por la tarde continuará el recorrido por distintas variedades queseras. A las 17:00 horas, la quesería Prestes, de Villalba (Lugo), presentará un maridaje de queso San Simón da Costa con vino albariño. A las 19:00 horas, La Covacha, de Villaluenga del Rosario (Cádiz), combinará su queso semicurado de cabra payoya con manzanilla de Sanlúcar de Barrameda.

La última propuesta del día llegará a las 20:00 horas de la mano de El Manojar, de Ronda, que ofrecerá su queso de los cortijos acompañado de cerveza artesana.

El mercado también tendrá espacio para la música. El sábado, a las 16:00 horas, actuará el Grupo de Baile Flamenco Belén Vela y, posteriormente, tendrá lugar el concierto de José Honorato.

Los niños también contarán con actividades propias. Tanto el viernes como el sábado, entre las 17:00 y las 19:00 horas, podrán disfrutar de atracciones de colchonetas instaladas en el recinto.

La programación finalizará el domingo 29 de noviembre con un taller de degustación de diferentes quesos al mediodía. A continuación, desde las 13:00 horas, la quesería Monte Robledo, de Aracena (Huelva), ofrecerá una cata maridaje de quesos de la zona con vino de naranja del Condado de Huelva.

Durante esta última jornada, entre las 11:00 y las 14:00 horas, también se celebrarán sorteos directos a través de la aplicación digital Kapikúa. Los visitantes podrán participar escaneando el código QR disponible en los puestos seleccionados. Entre los premios habrá vales descuento para comprar productos de las queserías, artículos promocionales de la marca turística local 'Vente a Freír Espárragos' y libros relacionados con Sierra de Yeguas.

La cita tendrá, además, un componente solidario. La barra instalada durante los tres días estará gestionada por la Hermandad del Santo Entierro y María Santísima de la Soledad de Sierra de Yeguas, de modo que la actividad también contribuirá a la labor de esta entidad.