El mercadillo ambulante junto al mar ideal para visitar cada domingo: 50 puestos de ropa, artesanía y gastronomía

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LO ESENCIAL Las claves Estepona celebra todos los domingos su tradicional mercadillo ambulante en el puerto deportivo, en horario de 9:00 a 14:00 horas durante todo el año. El mercado cuenta con alrededor de 50 puestos con una variada oferta de ropa, calzado, marroquinería, artesanía, bisutería y artículos de decoración. La propuesta gastronómica incluye productos locales y de temporada como frutos secos, encurtidos, charcutería, conservas, frutas y verduras. El municipio complementa su oferta con el mercadillo tradicional de los miércoles y el rastro de segunda mano de la Plaza de Toros los domingos.

Cada fin de semana, diferentes municipios de Málaga ofrecen mercadillos ambulantes donde encontrar todo tipo de productos en una mañana tranquila de paseo. Algunos de ellos incluso se sitúan en a pocos metros del mar.

Es el caso de Estepona, que ofrece cada domingo un mercadillo ambulante en el que encontrar productos de todo tipo en pleno puerto deportivo, con medio centenar de puestos.

Ropa, calzado, complementos, artesanía y productos gastronómicos componen una oferta que invita a dedicar parte de la mañana a pasear entre los expositores.

El mercadillo del puerto abre todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas, y se mantiene durante todo el año. Su ubicación es uno de sus principales atractivos: los puestos se distribuyen en el entorno del puerto deportivo, un espacio frecuentado tanto por residentes como por turistas que aprovechan la jornada para recorrer esta zona de Estepona.

La variedad es uno de los rasgos de este mercado al aire libre. Entre los artículos que se pueden encontrar hay prendas de vestir, bolsos, calzado, bisutería, complementos y productos de marroquinería.

También cuenta con puestos de artesanía, decoración y otros artículos para el hogar, además de diferentes propuestas relacionadas con la alimentación.

En este último apartado aparecen productos como frutos secos, encurtidos, conservas, especias, charcutería, frutas y verduras, así como otros alimentos y productos de temporada.

El mercadillo comparte protagonismo con el propio puerto deportivo, una de las zonas de ocio y restauración de la localidad. A su alrededor hay establecimientos de cocina mediterránea, bares y terrazas donde prolongar la visita después de recorrer los puestos.

Conviene tener en cuenta que Estepona cuenta con otros dos mercadillos semanales. El miércoles se celebra el mercadillo callejero en las calles Francia y Alemania, de 9:00 a 14:00 horas, mientras que los domingos también abre el mercado de segunda mano de la Plaza de Toros, dedicado a las antigüedades, el coleccionismo y los artículos usados.