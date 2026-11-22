Gran fiesta de las migas en este pueblo de Málaga el 29 de noviembre: raciones gratis, mercadillos y música

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LO ESENCIAL Las claves Pizarra celebra el domingo 29 de noviembre la XIX edición del Día de las Migas Pastoreñas a partir de las 12:00 horas en la Plaza de la Cultura. Durante la jornada se repartirán raciones gratuitas de este plato tradicional de la gastronomía local. El evento contará con un mercadillo de más de 20 puestos artesanales y actuaciones musicales de verdiales, zambomba flamenca y Ana Cabello. La fiesta está organizada por la Hermandad del Santo Entierro y Vera Cruz de Pizarra con fines solidarios y el apoyo del Ayuntamiento.

Hay platos que son parte de la historia de los pueblos, recetas que perduran de generación en generación y muchas veces vinculadas a la vida en el campo y a la cocina de aprovechamiento.

En el municipio malagueño de Pizarra, uno de estos platos son las migas pastoreñas, una receta a la que se le rinde homenaje el próximo domingo 29 de noviembre, con la celebración de la XIX edición del Día de las Migas Pastoreñas.

La Plaza de la Cultura será el punto de encuentro desde las 12:00 horas. Allí se repartirán raciones gratuitas de este plato tradicional, uno de los grandes reclamos de una jornada que no se limitará a la gastronomía.

La organización ha preparado también un mercadillo con más de una veintena de puestos artesanales y una programación musical que se prolongará durante la tarde.

Las migas serán el centro de todas las miradas. Con ingredientes sencillos, esta receta se ha convertido en una de las señas gastronómicas de Pizarra.

La música arrancará con la Panda de Verdiales El Capitán, que llevará hasta la plaza uno de los sonidos más reconocibles de la tradición malagueña. Ya por la tarde, el programa continuará con una zambomba flamenca de Chelo Soto y Antonio de Los Flamenquitos, prevista para las 16:00 horas. A las 17:30 horas tomará el relevo Ana Cabello.

Mercadillo

El mercadillo artesanal completará la oferta para quienes quieran recorrer los puestos y conocer diferentes productos y trabajos locales. La propuesta convierte la cita en un plan para pasar buena parte del domingo en el municipio, más allá de sentarse a degustar las migas.

El Día de las Migas Pastoreñas está organizado por la Muy Antigua y Venerable Hermandad del Santo Entierro y Vera Cruz de Pizarra, con la colaboración del Ayuntamiento y otras entidades.

La convocatoria tiene además un componente solidario, vinculado al trabajo de la hermandad y al mantenimiento de su actividad. Lo que comenzó como una iniciativa de carácter local se ha convertido en una jornada que atrae a personas de otros puntos de la provincia.