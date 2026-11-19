Gran fiesta de las setas del 20 al 22 de noviembre en este pueblo: talleres, rutas senderistas y degustaciones

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Monda celebra la decimosexta edición de sus Jornadas Micológicas del 20 al 22 de noviembre para divulgar la riqueza de la Sierra de las Nieves. La programación incluye salidas guiadas al campo por la finca La Moheda, talleres de clasificación e identificación de setas y conferencias. Habrá actividades complementarias como la entrega de premios del X Concurso de Fotografía Micológica, talleres de terrarios y degustación de roscos de vino. Para facilitar la asistencia de las familias, la organización pondrá a disposición un servicio de ludoteca el sábado por la tarde para niños de 5 a 12 años.

El otoño es la época por excelencia de las setas. Con las primeras lluvias y la bajada de las temperaturas, los bosques se llenan de ejemplares de distintas formas, tamaños y colores que despiertan el interés de aficionados y expertos en micología.

Una riqueza natural que cada año atrae a numerosos visitantes a la provincia de Málaga y que Monda volverá a poner en valor con la celebración de sus XVI Jornadas Micológicas, del 20 al 22 de noviembre.

El municipio prepara tres días de actividades para acercar el mundo de los hongos al público, con salidas guiadas al campo, talleres de identificación, conferencias y propuestas para disfrutar en familia.

La iniciativa, que alcanza su decimosexta edición, busca divulgar la riqueza micológica del entorno del Parque Nacional Sierra de las Nieves y fomentar el respeto por la biodiversidad.

La programación arrancará el viernes 20 de noviembre, a las 18.00 horas, con la recepción de los participantes y la entrega de acreditaciones en el Auditorio Municipal. A continuación, tendrá lugar la presentación oficial de las jornadas y del X Concurso de Fotografía Micológica Parque Nacional Sierra de las Nieves, a cargo de José Antonio Díaz Romera.

Salida al campo

El sábado será uno de los días centrales de la cita. A las 9.00 horas está prevista una salida micológica a la finca La Moheda, en la zona de Purla, acompañada por técnicos y especialistas de Granada Natural. Después de recorrer el entorno y conocer las distintas especies, los participantes podrán aprender a reconocerlas y clasificarlas en un taller que se celebrará a las 13.00 horas en la Plaza de la Constitución.

Por la tarde, el Auditorio Municipal acogerá la apertura de una exposición fotográfica y la conferencia 'La ecología de las setas', impartida por Lucas Gutiérrez Jiménez, de Granada Natural. La jornada se completará con talleres para elaborar terrarios y un encuentro de convivencia en el que se podrán degustar los tradicionales roscos de vino de Monda.

El sábado, de 16.00 a 20.00 horas, habrá un servicio de ludoteca para niños de entre 5 y 12 años, con el objetivo de facilitar la participación de las familias.

Las actividades continuarán el domingo 22 con una segunda salida al campo, esta vez a la finca La Moheda, en la zona de Alpujata. También habrá un nuevo taller de identificación y clasificación de ejemplares, seguido de un almuerzo para las personas inscritas. Por la tarde, a las 16.30 horas, se conocerá el fallo y se entregarán los premios del concurso fotográfico. La clausura oficial está prevista para las 17.00 horas.

La alcaldesa de Monda, María Fernández, ha destacado que estas jornadas son "mucho más que una actividad vinculada a la naturaleza" y ha defendido su papel para acercar el patrimonio natural del municipio a vecinos y visitantes. "La micología nos permite unir educación ambiental, turismo sostenible y dinamización de nuestro pueblo", ha señalado.