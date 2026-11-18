El pueblo donde comer la mejor carne de chivo: con un gran cementerio declarado Bien de Interés Cultural

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LO ESENCIAL Las claves El restaurante El Corte de Casabermeja ha ganado el primer premio del X Concurso Provincial de Cocina Chivo Lechal Malagueño gracias a una receta de chivo al ajillo hecho albóndiga. Casabermeja, situado a unos 20 kilómetros de Málaga capital, destaca gastronómicamente por su cocina tradicional ligada al campo y al chivo lechal. El municipio alberga el cementerio de San Sebastián, un singular camposanto declarado Bien de Interés Cultural por sus nichos dispuestos a modo de pequeñas casas. Entre sus atractivos turísticos se encuentran la iglesia del siglo XVI, la Torre Zambra y el enclave arqueológico de Peñas de Cabrera con pinturas rupestres.

A poco más de 20 kilómetros de Málaga capital se encuentra Casabermeja, un municipio del interior que tiene en la gastronomía uno de sus grandes atractivos. Su cocina tradicional, muy ligada al campo y a la ganadería, tiene un protagonista indiscutible: el chivo lechal malagueño.

Tanto es así que uno de sus restaurantes, El Corte, acaba de alzarse con el primer premio del X Concurso Provincial de Cocina Chivo Lechal Malagueño, celebrado en Archidona.

El establecimiento de Casabermeja se ha impuesto a otros ocho restaurantes de la provincia en esta edición especial del certamen, organizado por La Carta Malacitana con la colaboración del Ayuntamiento de Archidona.

El segundo puesto ha sido para el restaurante escuela La Fábrica, de Antequera, mientras que el tercero ha recaído en el Restaurante Cándida, de Alameda.

La propuesta ganadora recupera una receta tradicional y le da una vuelta de tuerca. Su cocinero presentó un chivo al ajillo convertido en albóndiga, con la carne picada a mano y servida sobre una patata confitada en la propia grasa del animal y frita al momento.

El plato se completaba con puré de castaña y un aire de romero. Este primer premio está dotado con 600 euros, tres canales de chivo, un lote de aceite, diploma y trofeo.

Qué visitar

Además de su gastronomía, Casabermeja es conocido por su patrimonio histórico y arqueológico. Una de las visitas imprescindibles es el cementerio municipal de San Sebastián, uno de los más singulares de Andalucía.

Declarado Bien de Interés Cultural en 2006 y Monumento Nacional desde 1980, llama la atención por su particular arquitectura. Sus nichos, dispuestos como pequeñas casas blancas con tejados y frontones, forman una especie de pueblo en miniatura alrededor de la ermita de San Sebastián. Un conjunto muy diferente a la imagen habitual de un camposanto.

También merece la pena acercarse a la iglesia de Nuestra Señora del Socorro, cuyo origen se remonta al siglo XVI, aunque fue ampliada durante el XVIII. Su torre de ladrillo rojizo es una de las imágenes más reconocibles de Casabermeja y sobresale sobre los tejados del municipio. El templo cuenta con tres naves, planta de cruz latina y una cúpula sobre el crucero.

Otro de los lugares que se pueden incluir en el paseo es la calle Real, donde se encuentra el museo-taller de cerámica, una muestra del vínculo del municipio con los oficios artesanales.

El recorrido por el casco urbano permite descubrir además sus plazas, rincones tradicionales y miradores, con el paisaje de los Montes de Málaga como telón de fondo.

Pinturas rupestres

Para quienes quieran alargar la visita, los alrededores de Casabermeja también guardan algunos tesoros. Uno de ellos es la Torre Zambra, una antigua atalaya de vigilancia desde la que se pueden contemplar amplias panorámicas de Málaga y su entorno.

Otra excursión interesante conduce hasta Peñas de Cabrera, un enclave arqueológico con pinturas rupestres de más de 5.000 años de antigüedad. El paraje conserva decenas de abrigos rocosos y representaciones prehistóricas, además de un dolmen conocido como el Tajillo del Moro.