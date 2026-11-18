Gran fiesta gastronómica el 21 y 22 de noviembre en este pueblo: más de 7.000 raciones de guiso gratis, mercadillo y música

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LO ESENCIAL Las claves Totalán celebra este fin de semana la XX Fiesta de la Chanfaina, declarada de Interés Turístico Provincial, con una variada programación cultural y gastronómica. El domingo 22 de noviembre se repartirán gratuitamente entre 7.000 y 8.000 raciones del guiso tradicional de chanfaina a partir de las 14:30 horas. El evento contará con un mercadillo artesanal, panda de verdiales, degustación de calabaza frita, entregas de premios y actuaciones musicales en directo. Las actividades arrancan el viernes con el pregón y continúan el sábado con la tradicional 'pelá' de patatas colectiva para preparar el gran banquete.

Mercadillo artesanal, música en directo, exposiciones y raciones gratis del plato más típico de la localidad. El pueblo malagueño de Totalán se prepara para celebrar uno de sus acontecimientos más populares este fin de semana, que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a las recetas más históricas.

La XX Fiesta de la Chanfaina es una cita gastronómica que rinde homenaje a uno de los platos más tradicionales de la localidad, un guiso elaborado a base de patatas, pan, aceite de oliva, vinagre, ajo, orégano y diferentes especias, como pimienta, clavo, comino y azafrán.

La celebración tendrá como jornada principal el domingo 22 de noviembre. Uno de los grandes atractivos será el reparto de entre 7.000 y 8.000 raciones de chanfaina, que se podrán degustar gratuitamente a partir de las 14.30 horas.

Su preparación corre a cargo de los trabajadores municipales con la colaboración de los vecinos, que mantienen viva una tradición transmitida de generación en generación.

Desde las 12.00 horas abrirán las exposiciones y el mercado artesanal, donde se podrán encontrar productos de proximidad y artículos elaborados por artesanos de la zona.

También habrá otras propuestas gastronómicas, como la degustación de calabaza frita que ofrecerá la Asociación de Mujeres de Totalán en el salón parroquial. Los asistentes podrán comprar, además, pestiños elaborados por esta asociación y disfrutar de los vinos de la comarca.

Durante la mañana recorrerán las calles las pandas de verdiales de Benagalbón y Periana, además del grupo de maragatas Arrejuntaos por Tradición.

A las 14.00 horas se celebrará la entrega de las Distinciones Honoríficas Chanfaina 2026 en la plaza Antonio Molina. Media hora después llegará uno de los momentos más esperados: la degustación del guiso que da nombre a esta fiesta.

La programación continuará por la tarde con las actuaciones musicales de María Cortés, Long Play y DJ Toulalán.

Actividades previas

Aunque el domingo concentra las principales actividades, la celebración tendrá una antesala el sábado 21 de noviembre. A partir de las 16.00 horas, los vecinos participarán en la tradicional 'pelá' de patatas, un trabajo colectivo que forma parte de los preparativos del gran guiso del día siguiente. La actividad estará acompañada de una merienda para los asistentes.

La Fiesta de la Chanfaina cumple este año su vigésima edición y está declarada de Interés Turístico Provincial. Su origen está ligado a las antiguas jornadas de trabajo en el campo, cuando este plato servía de alimento a los agricultores.

Además, el Ayuntamiento ha preparado un recorrido por distintos rincones del municipio mediante un pasaporte turístico. Los visitantes podrán ir sellándolo en lugares como La Cascada, la Casa de la Cultura, La Fragua, la Torre del Violín o la iglesia. Quienes completen el itinerario recibirán un obsequio.

La programación comenzará incluso antes, el viernes 20 de noviembre, con la inauguración de la exposición de pintura 'Arte Totaleño', a las 19.00 horas, en la Torre del Violín. A las 20.00 horas se presentará el cartel de esta edición, obra de la vecina Raquel Romero Romero, y media hora después tendrá lugar el pregón, a cargo de Ignacio Santos Amaya.