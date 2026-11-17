Gran fiesta del pan en este bonito pueblo rural el 21 y 22 de noviembre: mercadillo artesanal, tapas y música

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LO ESENCIAL Las claves Valle de Abdalajís (Málaga) celebra los días 21 y 22 de noviembre la Fiesta del Pan Duro para reivindicar la cocina tradicional de aprovechamiento. La Ruta Gastronómica ofrecerá tapas a 3,50 euros en seis bares locales, con premios y sorteos de Sabor a Málaga para quienes completen el pasaporte de sellos. La programación incluye un mercado artesanal, catas de productos locales, demostraciones culinarias como el ajoblanco y talleres infantiles de panadería. El evento se completará con visitas guiadas al patrimonio local, actuaciones de verdiales y flamenco, y una ruta senderista a la Fuente de la Zarza.

El pan que sobra en casa y que muchas veces acaba olvidado en la cocina tendrá su protagonismo este mes de noviembre en un pueblo del interior de Málaga. Valle de Abdalajís celebra los próximos días 21 y 22 la Fiesta del Pan Duro, una cita que recupera recetas de toda la vida y reivindica la cocina de aprovechamiento con un fin de semana repleto de actividades.

Durante las dos jornadas, la calle Real acogerá un mercado de productos locales y artesanía, abierto de 11:00 a 17:00 horas, donde los asistentes podrán acercarse a los productos de la zona y conocer el trabajo de los artesanos.

Además, habrá catas de cítricos del Guadalhorce, quesos de cabra, aceite de oliva virgen extra, panes artesanos y vinos de las denominaciones de origen Málaga y Sierras de Málaga. A estas propuestas se sumará una demostración de elaboración de ajoblanco y una degustación gratuita de porra de naranja, prevista para el domingo a las 14:30 horas.

En el fin de semana destaca la Ruta Gastronómica del Pan Duro, en la que participarán seis bares y restaurantes locales con tapas especiales elaboradas a partir de este ingrediente. Cada propuesta, acompañada de una bebida, tendrá un precio de 3,50 euros.

Entre las elaboraciones que podrán probar los visitantes hay opciones tan variadas como los tradicionales huevos tontos del Bar Reondón, una tosta de pan duro con solomillo al whisky y cebolla caramelizada del Bar Nervi o un pudin salado con chorizo y salsa de quesos de la Venta Los Atanores.

También se podrán degustar los nidos de pan de Pizzería Dani, la propuesta Tentación crujiente de Bar Los Naranjos y un flamenquín casero del Pub Pájaro Loco.

La ruta estará disponible el sábado 21, de 13:00 a 17:00 y de 19:30 a 23:00 horas, y el domingo 22, de 13:00 a 16:00 horas. Además, quienes consigan cinco sellos de los seis establecimientos participantes podrán llevarse una de las 350 bolsas de tela conmemorativas que se repartirán hasta agotar existencias. También podrán votar por su tapa favorita y participar en el sorteo de cuatro lotes de productos de Sabor a Málaga.

Actividades infantiles

Los más pequeños tendrán sus propias actividades con talleres de elaboración de pan impartidos por Horno de Leña Jose y una ludoteca instalada en la Plaza del Reondón. También se han organizado visitas guiadas por algunos de los principales puntos de interés de Valle de Abdalajís, entre ellos el Museo Arqueológico, el Palacio del Conde de los Corbos, la iglesia de San Lorenzo Mártir, la ermita y el mirador.

La música y el folclore completarán la jornada del sábado, con actuaciones de grupos de baile y flamenco por la tarde y el recorrido de la Panda de Verdiales San Lorenzo por las calles del pueblo a partir de las 17:30 horas. La jornada continuará con música a cargo de DJ Río.

El domingo habrá además una ruta senderista hasta la Fuente de la Zarza, con salida a las 9:30 horas desde la Plaza de San Lorenzo y previa inscripción. Una de las actividades más particulares de esta edición llegará a las 13:30 horas, con 'Lo que el Valle sabe', una iniciativa en la que mujeres mayores del municipio compartirán sus conocimientos sobre la cocina de aprovechamiento y enseñarán una receta tradicional elaborada con pan duro.