Gran fiesta gastronómica con tapa y bebida a 4 euros en este pueblo: 31 restaurantes y premios para los clientes

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LO ESENCIAL Las claves Rincón de la Victoria celebra la sexta edición de su ruta gastronómica con 31 bares y restaurantes participantes hasta el 22 de noviembre. Todos los establecimientos ofrecen una tapa especial más bebida por un precio único de 4 euros. Un jurado profesional premiará a los tres mejores locales con hasta 1.000 euros, además de entregarse un Premio del Público de 500 euros. Los clientes que completen el 'tapaporte' con cuatro sellos podrán votar su tapa favorita y participar en el sorteo de cinco chequeras de 200 euros.

Bares y restaurantes de los cuatro núcleos del municipio de Rincón de la Victoria (La Cala del Moral, Rincón, Torre de Benagalbón y Benagalbón) ofrecen su tapa especial en la sexta edición de una ruta gastronómica que cuenta con 31 establecimientos participantes.

El precio es el mismo en todos: 4 euros por una tapa y una bebida a elegir entre caña, refresco o agua, disponibles hasta el día 22 de noviembre.

En la carta hay de todo un poco, con mucho producto de la tierra y del mar. Está la Tartaleta de La Caleta, con ajoblanco malagueño, mermelada de higo y uva y sardina; la Jábega rinconera, un barquillo de hojaldre relleno de cremoso de aguacate y mojama; y unas albóndigas de salchichón de Málaga al moscatel.

También hay buñuelo de bacalao con miel de Frigiliana y una Trilogía de la Axarquía que junta gamba de La Caleta, chivo y boquerón.

Un jurado del sector gastronómico pasará de incógnito por los locales durante los diez días. Los tres mejor valorados se llevarán dinero: 1.000 euros y trofeo el primero, 700 el segundo y 500 el tercero. Además, el Premio del Público, de 500 euros y trofeo, será para el local más votado por quienes hagan la ruta.

Los clientes también juegan. Se sortearán cinco chequeras de 200 euros, cada una con cuatro vales de 50 euros que se canjean en cuatro restaurantes participantes distintos hasta el 28 de febrero de 2027.

Sorteos

Hay que coger el tapaporte en cualquier local de la ruta o en la Oficina Municipal de Turismo y conseguir el sello de cuatro restaurantes diferentes, que estén al menos en dos núcleos distintos del municipio. Después, toca votar al favorito para el Premio del Público, rellenar los datos personales y echar el tapaporte en una de las urnas de los restaurantes o de la Oficina de Turismo antes del 22 de noviembre.

Cada tapaporte completo cuenta como una papeleta, así que se pueden entregar los que se quiera, aunque los premios no se acumulan. El sorteo se hará en el Ayuntamiento, en el mismo acto en que se entreguen los galardones a los restaurantes ganadores.

Para organizar el recorrido, se vuelve a ofrecer una guía digital en Google Maps donde se ven los locales participantes y su ubicación. Según el Ayuntamiento, suma ya 383.018 visitas entre las seis ediciones.

La ruta la organiza la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento, con la colaboración de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Rincón de la Victoria (ACERV), con la idea de dar a conocer la cocina local y apoyar a la hostelería del municipio.