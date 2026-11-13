La fiesta gastronómica ideal para visitar hasta el 15 de noviembre: 12 puestos, música y juegos infantiles

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El festival gastro cultural 'La pequeña Cuba' se celebra este fin de semana en el aparcamiento junto al Bulevar de La Cala de Mijas. El evento contará con más de diez puestos de comida típica cubana, artesanía, cócteles, música en directo y animación con DJ. El domingo se dedicará especialmente al público infantil con juegos y bebidas sin alcohol, además de acoger la I Concentración de Coches Clásicos. El horario del mercadillo será de 12:00 a 01:00 horas el sábado y de 12:00 a 00:00 horas el domingo.

Tras recorrer distintos municipios, el festival gastro cultural 'La pequeña Cuba' llega este fin de semana a la Cala de Mijas. Durante el sábado y el domingo, habrá más de una decena de puestos gastronómicos y actividades para todas las edades.

Este mercadillo se instalará en el aparcamiento junto al Bulevar, donde también habrá hueco para puestos de artesanía típica de Cuba.

La presidenta de la asociación Cubanos Unidos, Mónica Delgado, ha explicado que los asistentes podrán degustar platos típicos cubanos, como es el caso de tamales o lechón asado.

Tampoco faltarán los cócteles, destacando los mojitos. La concejala de Vía Pública, Melisa Ceballos, ha detallado que se trata de un evento para dar a conocer la cultura cubana. El horario del evento será de 12:00 a 00:00 horas el domingo, mientras que el sábado se extenderá el horario hasta la una de la madrugada.

Tampoco faltarán la animación y la música en directo, todo con la intención de convertir el núcleo caleño en una auténtica fiesta. La presidenta ha informado de que también se contará con un dj para amenizar las jornadas.

El domingo será el día de los niños. Se organizarán juegos infantiles para que los pequeños disfruten. Además, se ofrecerán bebidas especiales sin alcohol.

Ese día, la fiesta completará su programación con la celebración de la I Concentración de Coches Clásicos, con una ruta a las 12.00 horas de la mañana y una exposición de vehículos a partir de las 13 horas.

Qué visitar

La Cala de Mijas es uno de los principales puntos de interés del municipio. Sus playas y el paseo litoral permiten disfrutar del Mediterráneo durante buena parte del año, con numerosos restaurantes y chiringuitos en los alrededores.

Uno de los lugares más conocidos de la zona es el Torreón de La Cala, una antigua torre defensiva situada junto al mar que recuerda la importancia que tuvo este tramo de costa como punto de vigilancia frente a los ataques procedentes del Mediterráneo.

Desde aquí también parte uno de los recorridos más populares para descubrir el litoral mijeño: la Senda Litoral, que conecta diferentes playas y permite recorrer varios kilómetros junto al mar.

A pocos kilómetros de La Cala se encuentra Mijas Pueblo, uno de los enclaves más reconocibles de la provincia de Málaga. Sus calles estrechas, sus casas encaladas y sus macetas llenas de flores forman una de las estampas más características de los pueblos blancos andaluces, con numerosos miradores desde los que se puede contemplar la Costa del Sol y buena parte del entorno montañoso.

Entre los lugares que merece la pena visitar en Mijas Pueblo se encuentran la plaza Virgen de la Peña, el Santuario de la Virgen de la Peña y los Jardines y Muralla, además de rincones como la calle San Sebastián o el entorno de la iglesia de la Inmaculada Concepción.