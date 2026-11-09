Gran fiesta gastronómica el 13 y 14 de noviembre en este bonito pueblo rural: mercadillos, tostón de castañas y música

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LO ESENCIAL Las claves Jubrique celebra el 13 y 14 de noviembre sus jornadas gastronómicas dedicadas a la castaña, un fruto típico del Valle del Genal. El programa incluye ruta de la tapa, talleres de cocina, catas de cerveza artesana, senderismo micológico y un mercadillo de productos locales. El sábado 14 se ofrecerá una comida popular solidaria a beneficio de la Asociación Iruá y el tradicional tostón de castañas con aguardiente. Además de la fiesta, los visitantes pueden descubrir la historia vitivinícola del pueblo en su Museo del Aguardiente y visitar sus iglesias y ermitas históricas.

Este fin de semana, el pueblo malagueño de Jubrique celebra un año más el evento gastronómico Hashtag Castañas, unas jornadas gastronómicas que tienen como objetivo promocionar este fruto típico del Valle del Genal.

Esta fiesta gastronómica se desarrollará el 13 y 14 de noviembre, donde la castaña es la protagonista absoluta en las diferentes actividades, como talleres, mercadillos, catas y ruta de la tapa. Además, habrá música en directo para amenizar las jornadas.

El viernes 13 de noviembre habrá varios talleres de cocina con productos de la tierra y la castaña como ingrediente principal. Se incluyen catas de cervezas artesanas y a las 20.00 horas comenzará la Ruta de la Tapa con Castañas con la participación de los establecimientos Mesón La Pozuela, Bar La Flamenca, Bar La Plaza y Food Truck Paseo a la Rondeña.

La Plaza de Andalucía será el escenario principal de la celebración el día 14 donde se concentrarán la mayoría de las actividades. Los amantes de la naturaleza podrán realizar por la mañana la ruta de senderismo y recolección de setas por los castañares de Jubrique.

La actividad estará dirigida por la asociación Havaral, convertida en un referente de la micología a nivel nacional. Posteriormente, tendrá lugar una charla relacionada con la micología en la Plaza de Andalucía. Además, los asistentes podrán adquirir en el mercadillo artesanal productos locales de la Serranía de Ronda.

La jornada contempla talleres y actividades de ocio para los más pequeños. Un espacio para la creación, el juego, el aprendizaje y la educación, en el que serán partícipes en todo momento y descubrirán la castaña, la naturaleza y los alimentos del territorio a cargo de La Algaba.

A las 14.00 horas será el turno de la comida popular solidaria, con Miguel Herrera, chef del restaurante Columela, a los fogones. Una cocina hecha con producto de la tierra y pensada para compartir, ya que la recaudación irá destinada a la Asociación Iruá de Ronda, entidad social que acompaña a jóvenes con diversidad funcional desde un enfoque cercano, inclusivo y comunitario, favoreciendo su desarrollo personal, emocional y social, y mejorando su calidad de vida.

Al caer la tarde del sábado, Jubrique celebrará el gran tostón de castañas con aguardiente, antes de que las actuaciones musicales de Contrarreloj y DJ Larkaica pongan el broche final a la celebración.

Qué visitar

Los amantes de la gastronomía descubrirán que Jubrique fue uno de los más importantes productores vitivinícolas del siglo XVIII, llegando a tener sesenta fábricas de aguardiente. En el Museo de Artes Populares y del Aguardiente podrás conocer la historia del municipio, así como los procesos de producción de la uva y fabricación de estas bebidas tradicionales.

Son además reconocidas tres iglesias de Jubrique por su valor histórico y artístico, tal y como detalla el Ayuntamiento. Una de ellas es la pintoresca iglesia de San Francisco de Asís. En su sacristía encontraremos las imágenes de Virgen de la Candelaria del siglo XVIII y la de un Jesús Nazareno con pelo natural. Esta iglesia se construyó en el siglo XVI sobre una antigua mezquita y es hoy en día uno de los edificios más emblemáticos de la localidad.

También es reseñable la ermita de la Santa Cruz del Chorrillo. Este templo albergaba tradicionalmente un solo altar dedicado a Nuestra Señora de los Dolores, y acompañado de una venerada Cruz. Es el lugar de peregrinaje de la romería que el municipio celebra en mayo.

La protagonista de la ermita del Castañuelo también es una Cruz por la que los vecinos del municipio sienten gran devoción. Esta ermita rural está construida sobre la finca del mismo nombre, Finca del Castañuelo.