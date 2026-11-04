Gran feria gastronómica el 8 de noviembre en este bonito pueblo: degustaciones gratis, mercadillos y bailes populares

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LO ESENCIAL Las claves Almáchar celebra este domingo 8 de noviembre la décima edición del Mercado Moscatel en el parque María Zambrano, en horario de 10.30 a 18.30 horas. El evento ofrecerá degustaciones gratuitas de ajoblanco, cata de vinos con inscripción previa, puestos de productos locales con el sello Sabor a Málaga y la exposición 'Ventanas al Arte y al Moscatel'. La jornada festiva estará amenizada por pandas de verdiales y bailes de rueda, e incluirá el nombramiento del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga como Embajador Moscatel. La cita rinde homenaje a la pasa moscatel y al trabajo de más de 2.000 familias de la Axarquía, cuyo cultivo está reconocido como Patrimonio Agrícola Mundial por la FAO.

Gastronomía, cultura y folklore se unen en una de las citas más esperadas en la Axarquía para reivindicar la singularidad de sus raíces y el valor de los productos de la comarca.

El municipio de Almáchar celebra este domingo 8 de noviembre su Mercado Moscatel, un evento festivo para promocionar la uva pasa de la Axarquía y las tradiciones en torno a ella.

Durante toda la jornada del domingo, el parque María Zambrano de la localidad acogerá un mercado de productos locales donde la uva pasa será protagonista y donde también se podrá disfrutar de degustaciones, música y baile, entre otras actividades.

El mercado estará abierto al público de 10.30 a 18.30 horas y los visitantes podrán encontrar vinos y pasas moscatel, además de otros productos locales como quesos o chacinas, muchos de los cuales ostentan el distintivo de Sabor a Málaga.

Tras la inauguración, se nombrará al Embajador Moscatel, que este año recae en el Colegio de Gestores Administrativos de Málaga.

La programación continuará a las 12.30 horas con una demostración de elaboración y reparto de ajoblanco, una de las recetas más características de la gastronomía malagueña. La jornada estará amenizada por pandas de verdiales y bailes de rueda.

A las 13:30 horas se celebrará una cata de vinos a cargo de las bodegas Ucopaxa y Dimobe. Para participar será necesaria la inscripción previa en el estand de la Asociación Moscatel.

Además, durante todo el día, de 10:30 a 18:30 horas, podrá visitarse la exposición Ventanas al Arte y al Moscatel, instalada en la Sala Axarquía del CAD, una propuesta que suma la dimensión artística a esta celebración en torno a la cultura moscatel.

El Mercado Moscatel ofrecerá también un espacio para el comercio de proximidad y los productos elaborados de manera artesanal, muchos de ellos reconocidos con el distintivo Sabor a Málaga. Los visitantes podrán encontrar vinos, pasas, quesos, chacinas, carnes y otras propuestas vinculadas a la producción local.

La pasa moscatel de Málaga ocupará un lugar destacado en esta décima edición. Su elaboración tradicional comienza con una vendimia manual en la que se corta un pequeño trozo del sarmiento, denominado marquilla, y continúa con el secado natural al sol en los paseros, un proceso que forma parte del patrimonio agrícola y cultural de la Axarquía.

Esta iniciativa servirá para dar a conocer la labor y trascendencia para la economía de la provincia de las más de 2.000 familias que se dedican al cultivo de la uva pasa de la Axarquía, reconocido por la FAO como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).