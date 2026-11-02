Gran fiesta del conejo el 7 y 8 de noviembre en un bonito pueblo rural: platos de arroz gratis, mercadillos y actuaciones

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LO ESENCIAL Las claves La localidad de Parauta, en la Serranía de Ronda, celebra la Fiesta del Conejo el 7 y 8 de noviembre, declarada Fiesta de Singularidad Turística. El programa incluye una degustación gratuita de arroz con conejo de campo el sábado 7 de noviembre a las 14:30 horas. El evento ofrecerá actuaciones musicales, verbenas, animación infantil, mercadillos y experiencias interactivas como Glitter Bar y fotomatón 360º. Los visitantes podrán disfrutar también del entorno rural del municipio, como su trazado morisco, la ruta del Bosque Encantado y el monumental Pinsapo de las Escaleretas.

Si hay un plato que huele a fin de semana en la sierra, es el arroz con conejo. En Parauta, un pueblo pequeño de la Serranía de Ronda, llevan años haciendo de ese plato una excusa para celebrar una de sus fiestas más tradicionales.

La Fiesta del Conejo se celebra el fin de semana del 7 y 8 de noviembre, y contará con actuaciones musicales, platos de arroz gratis, mercadillos y actividades para niños en una cita que está declarada Fiesta de Singularidad Turística por la Diputación de Málaga.

Noviembre es buen momento para ir. El otoño se nota en los castaños, que el propio cartel de la fiesta retrata junto a un conejo, y el pueblo se prepara para recibir a visitantes de toda la provincia.

Antes de la fiesta, el día 6 de noviembre hay actuaciones musicales previas. A las 22:00 el grupo local Mutación abre el escenario. A las 23:30 toca El Negro y La Cebolla, y para rematar pincha DJ Toulalan, que repetirá el sábado.

Ya el sábado 7, a las 12:30 sale el grupo de verdiales Las Raíces de los Moras. A las 14:30 llega la degustación gratuita de arroz con conejo de campo, abierta a todo el que se acerque.

Después de comer, la música no para. A las 15:00 actúa la Orquesta Antídoto y a las 16:00 el Grupo Chekere.

La noche se reserva para algo más moderno: a las 23:00 habrá Glitter Bar, vídeo matón 360º y fotomatón, con recuerdos para todos los que pasen por allí.

Media hora más tarde sube el Grupo El Callejón y a la una de la madrugada le toca a Los Bomberay. A las 02:30 llega la hora loca, y a las 03:00 DJ Toulalan cierra el sábado.

El domingo, a las 12:30 habrá animación infantil con castillos hinchables, talleres y espectáculos musicales, pensada para que las familias puedan acercarse sin trasnochar. La fiesta se despide a las 16:00 con la actuación de Malakay.

Qué visitar

Aunque el programa da para llenar el fin de semana, el pueblo y sus alrededores merecen un paseo con calma.

Parauta tiene un trazado morisco de calles empedradas, con dos plazas que son el epicentro de la vida local y tres antiguas fuentes.

La iglesia de la Inmaculada Concepción es el principal monumento del pueblo, un templo del siglo XVI. Para quien quiera estirar las piernas, el Pinsapo de las Escaleretas es un ejemplar de unos 26 metros de altura y una edad estimada de 550 años está en plena sierra de las Nieves.

Este pueblo es famoso por su Bosque Encantado, una ruta corta y apta para familias que arranca en el propio pueblo.