Gran feria del jamón ideal para visitar el 7 y 8 de noviembre: más de 50 puestos, música y actividades para niños

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LO ESENCIAL Las claves Campillos celebra el fin de semana del 7 y 8 de noviembre la XVIII edición de su Feria del Jamón, esperando a más de 17.000 visitantes. El Parque José María Hinojosa acogerá más de 50 estands con jamón, embutidos artesanales, quesos y otros productos gastronómicos locales. El programa ofrece un taller de corte de jamón, cata de vinos, conciertos, actuaciones de DJ y un tren turístico. Los más pequeños contarán con ludoteca, actividades de pintacaras y globoflexia en el recinto ferial durante la jornada del domingo.

El jamón vuelve a ocupar el centro de la mesa en las ferias gastronómicas andaluzas. Un pueblo malagueño celebra el próximo fin de semana una de sus citas más tradicionales, en su decimoctava edición, con la previsión de recibir a más de 17.000 visitantes en este evento con mucho sabor.

Campillos celebra el domingo 8 de noviembre la Feria del Jamón y productos derivados del cerdo, una cita declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial, que atrae cada año a miles de personas de distintos puntos de Andalucía.

El Parque José María Hinojosa volverá a ser el escenario principal. Allí se darán cita más de 50 empresas del sector porcino y de la alimentación, con productos elaborados de manera artesanal. El jamón manda, pero no está solo: salchichón, morcilla, chorizo, quesos, aceite de oliva y productos ecológicos completan unos puestos pensados para recorrer con calma y con hambre. La barra correrá a cargo de la Hermandad de La Pollinica.

La Concejalía de Turismo ha querido que el plan no se agote en una mañana de degustaciones, y por eso la programación arranca ya el sábado 7 de noviembre y se extiende a todo el fin de semana.

Ese primer día, a las 10:00 horas, el salón de exposiciones del Ayuntamiento acoge un curso de iniciación al corte de jamón, con un precio de 15 euros por persona. A las 13:30, en la explanada municipal, llega una cata de vinos de Bodegas Carpe Diem, por 10 euros. Para ambas actividades hay que inscribirse hasta el 6 de noviembre en el Centro de Interpretación «Reserva Natural Lagunas de Campillos».

Por la noche, la música toma la explanada: a las 21:30 actúa el grupo «Señor Mirinda» y, de 23:00 a 3:00 horas, pincha el DJ Josan Oliva.

El domingo, la inauguración oficial será a las 10:30 en el Parque José María Hinojosa. Desde las 11:00 y durante todo el día funcionará un tren turístico, al precio de 3 euros por persona, y el Centro de Interpretación de las Lagunas abrirá sus puertas de 11:00 a 15:00 horas. Quien quiera completar la visita con algo de patrimonio podrá además entrar en iglesias y casas de hermandad, de 11:00 a 14:00.

Entre las 12:00 y las 17:30 habrá una zona infantil con pintacaras y globoflexia en el parque. Además, durante toda la jornada funcionará una ludoteca en el salón de exposiciones del Ayuntamiento, dirigida a niños y niñas a partir de 3 años, con tres turnos (de 13:30 a 15:30, de 15:30 a 17:30 y de 17:30 a 19:30 horas) y un precio de 3 euros por pase.

A las 16:30 actuará la Asociación Folclórica «Carmela Campos»; a las 17:30, el grupo «Planeta80»; y de 19:00 a 22:30 horas cerrará la jornada el DJ Pedro Torres, todo ello en la explanada del Ayuntamiento.