El mercadillo ambulante ideal para visitar cada fin de semana: más de 300 puestos de moda, antigüedades y gastronomía

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LO ESENCIAL Las claves El mercadillo del Real Cortijo de Torres en Málaga capital reúne cada domingo 315 puestos y 2 cafeterías, siendo el más grande de la ciudad. Ofrece una amplia variedad de artículos que incluyen moda, calzado, artesanía, productos frescos de la huerta y un espacio dedicado a objetos vintage y de segunda mano. Su horario de apertura al público es de 9:00 a 15:00 horas en el propio Recinto Ferial de Málaga. Entre las alternativas para el fin de semana destacan el mercadillo de barrio de El Palo los sábados y el Rastro de Torremolinos los domingos con más de 100 puestos.

Hay días en los que apetece callejear entre puestos en un mercadillo ambulante con todo tipo de productos. En Málaga capital, el más grande de la ciudad se instala los domingos, y cuenta con más de 300 puestos donde se puede encontrar ropa, antigüedades y productos frescos de la huerta.

Es el mercadillo ambulante del Real Cortijo de Torres. Reúne 315 puestos y 2 cafeterías repartidos en una amplia explanada habilitada específicamente para su celebración, dentro del Recinto Ferial donde cada agosto se monta el Real de la Feria. Hay mucho que recorrer, así que conviene ir con calma y con tiempo.

La oferta es tan variada que permite encontrar todo tipo de productos, artículos de regalo y complementos. Entre los puestos abundan el calzado y la bisutería, el textil y la confección, los artículos de cuero y piel, la música y el menaje de cocina, y tampoco faltan los puestos de móviles, tablets y fundas. Es un lugar donde se mezcla quien busca una ganga con quien viene a hacer la compra de la semana.

Para quien disfruta rebuscando, el recinto también acoge una zona de segunda mano y objetos vintage. Allí se pueden encontrar objetos nuevos y usados que pueden llegar a convertirse en verdaderos tesoros. Para no volver con las manos vacías, lo mejor es llegar temprano, porque las piezas más interesantes suelen venderse pronto, y llevar efectivo suelto, que resulta lo más cómodo en este tipo de puestos.

La parte gastronómica es sencilla pero útil. El mercadillo dispone de una cafetería ambulante donde hacer una pausa a mitad del recorrido, además de puestos específicos de comestibles, plantas y flores. Lo habitual es tomar un café con churros y seguir paseando con un producto fresco o una planta bajo el brazo.

Horario

Este mercadillo abre al público desde las 9:00 hasta las 15:00 horas aproximadamente.

Si prefieres empezar el fin de semana con un plan más pequeño y de barrio, el sábado es el día del mercadillo de El Palo. Es un mercadillo con 38 puestos, situado en la Plaza Virgen Milagrosa, y cuenta con una gran variedad de productos.

Para los que quieran visitar otro mercadillo el domingo, también está el Rastro de Torremolinos, que reúne más de 100 puestos de antigüedades, objetos vintage, ropa y complementos en su recinto ferial.