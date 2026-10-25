Gran feria gastronómica en un bonito pueblo de 280 habitantes: tostón de castañas y degustación de dulces

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LO ESENCIAL Las claves Pujerra, un municipio malagueño de 280 habitantes en la Serranía de Ronda, celebra la XXIII edición de su tradicional Fiesta de la Castaña del 30 de octubre al 1 de noviembre. La programación festiva incluye música en directo, verbenas, pasacalles con charanga y la apertura al público del Museo de la Castaña durante el fin de semana. Los asistentes podrán disfrutar de los tradicionales tostones de castañas acompañados de anís, así como de una degustación de dulces típicos elaborados con este fruto. La celebración rinde honor a la Patrona, la Virgen de Fátima, con una misa solemne, procesión por el pueblo y la inauguración de un monumento dedicado a la imagen.

Durante el otoño, tiempo de castañas, los pequeños pueblos de Málaga ofrecen sus fiestas gastronómicas más tradicionales, donde este fruto es protagonista en muchas ocasiones. Es el caso de Pujerra, una localidad de la Serranía de Ronda con 280 habitantes, que se prepara para recibir a cientos de visitantes en uno de los fines de semana más esperados.

Del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, el municipio vivirá la XXIII edición de su tradicional Fiesta de la Castaña, un evento declarado de Singularidad Turística Provincial que combina gastronomía, música y tradición, con la presencia constante de la Virgen de Fátima, Patrona de la localidad.

La Fiesta de la Castaña hunde sus raíces en las antiguas reuniones que celebraban los castañeros al terminar la recolección del fruto. Lo festejaban con bailes populares y hogueras, en las que se preparaban los tradicionales tostones de castañas hasta que llegaba el anochecer.

Desde 2003 es el Ayuntamiento quien organiza el evento, con el objetivo de dar a conocer la diversidad de platos y postres que pueden elaborarse con castañas, mostrar las tradiciones populares del municipio e impulsar la llegada de visitantes. Estos acuden en gran número atraídos por la oferta gastronómica, el ambiente festivo y un entorno natural que, en estas fechas, se cubre poco a poco de tonos marrones, amarillos y ocres con la caída de la hoja de los castaños, el llamado 'Bosque de Cobre'.

Los festejos arrancarán el viernes por la tarde con una merienda colectiva en la Plaza de la Iglesia, escenario donde más tarde comenzará una verbena con música en directo.

El sábado y el domingo, a primera hora de la mañana, la charanga «Llena que nos vamos» recorrerá el pueblo con un pasacalles, mientras el Museo de la Castaña abrirá sus puertas a los visitantes durante ambas jornadas.

A mediodía del sábado tendrá lugar la presentación oficial de la fiesta, a cargo de Francisco Calvente Sibajas. En el mismo acto se entregará el reconocimiento «Castaño del Año» 2026 a Andrés Conde Cabrera, párroco de Pujerra.

Después comenzará la feria de día, con la actuación de dos grupos musicales, un tostón de castañas acompañado de anís y una degustación de dulces típicos elaborados con castañas como ingrediente principal. Esta última actividad, según destacan desde el Consistorio, ha resultado un éxito desde que empezó a realizarse. La música en directo volverá a la plaza a partir de medianoche.

El domingo, a la una de la tarde, se oficiará una solemne misa en honor a la Virgen de Fátima. Después, la imagen saldrá en procesión por las calles del pueblo, acompañada por vecinos y visitantes y por las piezas de la Banda Municipal de Música de Pujerra.

Durante el recorrido, en la Calle Fuentes, se inaugurará un monumento dedicado a la Virgen. La jornada continuará con la feria de día, amenizada por dos grupos musicales, y las fiestas se despedirán a medianoche hasta el próximo año.