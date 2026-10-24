El mercadillo ambulante ideal para visitar el último sábado de cada mes: 40 puestos de artesanía y música en directo

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LO ESENCIAL Las claves El mercadillo de artesanía de Torrox Pueblo reúne cerca de 40 puestos en la céntrica plaza de la Constitución el último sábado de cada mes. Impulsado por dos residentes británicos junto a entidades locales, el evento destaca por su carácter internacional, música en directo y fines benéficos. Ofrece artesanía, pintura y joyería hecha a mano, rodeado por la oferta gastronómica de los bares y restaurantes de la zona. Mantiene horario diurno de 10:00 a 15:00 horas, salvo en julio y agosto, cuando se traslada a la tarde-noche (de 18:00 a 23:00 horas).

Un proyecto que comenzó como una iniciativa de dos residentes británicos se ha convertido en uno de los planes fijos del pueblo durante todo el año. Torrox es conocido por su gran mercadillo de los lunes, pero en el pueblo, a pocos kilómetros de la costa, hay otra cita que se celebra el último sábado de cada mes, en la céntrica plaza de la Constitución.

Tiene unos 40 puestos, y la música en directo es una de sus señas de identidad. Se trata del mercadillo de artesanía de Torrox Pueblo, una alianza entre el Ayuntamiento de Torrox, la Asociación de Comerciantes del Casco Histórico y dos residentes británicos crearon el mercado, que arrancó con solo 19 puestos y ha ido creciendo hasta duplicar esa cifra.

Sus impulsores son el músico Dave Pepper y la artesana Stella Ann Ratcliffe, que querían abrir la plaza a vecinos de todas las nacionalidades: torroxeños, alemanes, suecos, estadounidenses, ingleses y el resto de residentes de la zona. De ahí el apellido de “internacional” con el que se conoce la cita.

La oferta combina artesanía, pintura y manualidades. Entre los puestos hay joyería hecha a mano, arte local y regalos, y todo ello se recorre con música de fondo.

En verano, un escenario ocupa la zona central de la plaza y hay sorteos de obsequios con fines benéficos. La gastronomía también cuenta, ya que alrededor hay diferentes bares y restaurantes.

El calendario tiene dos horarios. El mercado se celebra los últimos sábados del mes hasta noviembre en horario diurno, normalmente de 10:00 a 15:00 horas. Este año se estrenó una novedad: en julio y agosto la cita se traslada a la franja de 18:00 a 23:00 horas, para disfrutar del pueblo con temperaturas más agradables.

Después, vuelve el horario de mañana a partir de septiembre y hasta noviembre.

Para quien quiera acercarse, la próxima edición será el sábado 31 de octubre y la última de la temporada, el 28 de noviembre. Merece la pena llevar algo de efectivo para los puestos más pequeños y calzado cómodo, porque las calles del casco histórico tienen cuestas, y quedarse a almorzar en alguna de las terrazas de la plaza.