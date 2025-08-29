El bonito parque a menos de 20 minutos del centro de Málaga que no te puedes perder: "Un lugar único para pasear"

El verano en Málaga se vive con mucha intensidad. Para muchos es sinónimo de sol y playa. La ciudad se llena de visitantes, las calles están abarrotadas y no queda ningún hueco libre en las terrazas.

Sin embargo, el encanto del verano es un arma de doble filo: el calor se hace cada vez más insoportable y encontrar un lugar tranquilo se convierte en misión imposible.

Por eso, algunos optan por escapar a lugares más frescos.Una de las opciones más atractivas es acercarse al impresionante Jardín Botánico-Ornitológico El Retiro.

Este magnífico entorno se ubica en la barriada de Churriana, cerca del centro de Málaga. Se trata de un inmenso jardín que está dividido en tres zonas. En su recorrido, los visitantes pueden disfrutar de una gran variedad de especies vegetales que lo convierten en un lugar único para pasear y descubrir.

El Jardín Botánico de Churriana es uno de los principales pulmones verdes de Málaga. Con sus extensas zonas ajardinadas y su diversidad de plantas y esculturas, se convierte en un destino ideal para quienes buscan escapar del bullicio de la ciudad.

Este impresionante espacio natural, ubicado a menos de 20 minutos del centro de la ciudad, sorprende por su belleza, su gran extensión y la variedad de zonas y especies que alberga.

El Jardín Botánico de Churriana se extiende a lo largo de 140.000 metros cuadrados. Su verdadera joya son los jardines históricos, donde destacan la Fuente de la Batalla en el jardín-huerto, la Fuente de la Sirena en el jardín-patio y las esculturas del jardín-cortesano.

Este encantador jardín pertenece a la finca El Retiro, antiguamente llamada finca de Santo Tomás del Monte. Fue fundada en la segunda mitad del siglo XVII por el obispo de Málaga, fray Alonso de Santo Tomás. El lugar se convirtió en un espacio privilegiado de retiro espiritual para los dominicos.

Los visitantes pueden recorrer tres zonas diferentes. El jardín-huerto es la única parte que se conserva del siglo XVII. Se trata de un paseo en forma de cruz rodeado de bancales de frutos, con la Fuente de la Batalla en el centro, decorada con tradicionales azulejos sevillanos.

La visita continúa por el jardín-patio, que se encuentra junto al edificio y forma un amplio rectángulo a un solo nivel, pavimentado con mazerías rojas. En su centro destaca la Fuente de la Sirena, realizada en mármol italiano, que representa a un tritón abrazando a una sirena.

Por último, el jardín-cortesano está diseñado al estilo italiano en varios niveles. Alberga plantas tropicales y tres esculturas de tamaño natural: dos representan ríos o arroyos y la tercera muestra a un pastor tocando la flauta acompañado de su perro. Todas ellas son obra del escultor malagueño Juan Chaez.

Es importante saber que el jardín puede visitarse de abril a septiembre de 09:30 a 20:30 h y de octubre a marzo de 09:30 a 17:30 h. Puedes permanecer en el jardín hasta media hora después del cierre. Además, la entrada es gratuita los domingos.