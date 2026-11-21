Un momento del Unicaja en el partido. ACB Photo / Cintia Cortés

71-94. El Unicaja Baloncesto de Málaga arrolla de principio a fin al San Pablo Burgos

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LO ESENCIAL Las claves El Unicaja Baloncesto logra una rotunda victoria a domicilio frente al San Pablo Burgos con un resultado final de 71-94. El equipo malagueño dominó el encuentro de principio a fin, logrando un contundente parcial de salida de 3-17 y alcanzando rentas de más de 20 puntos. Amine Noua (23 puntos) y Kendrick Perry (20 puntos) lideraron la ofensiva del conjunto andaluz en el Coliseum Burgos. Pese a las tentativas de reacción de los locales de la mano de jugadores como Taboada y Radosavljevic, el Unicaja sofocó cada intento y cerró el triunfo con autoridad.

Unicaja ha ganado este sábado con autoridad en su visita a un San Pablo Burgos al que no ha dado opción en ningún momento del partido, que dominó el equipo malagueño de principio a fin gracias a las actuaciones del base estadounidense Kendrick Perry y del ala-pívot francés Amine Noua, sus jugadores más destacados (71-94).

El conjunto andaluz marcó diferencias desde el primer cuarto gracias a su acierto ofensivo, especialmente desde el perímetro, donde logró sus primeras ventajas de la tarde, y a su intensidad defensiva, y supo administrar la renta inicial durante todo el choque mientras que los burgaleses intentaron reaccionar en distintos momentos pero sin conseguirlo.

El Unicaja respondió a cada acercamiento y terminó ampliando su renta hasta los veintitrés puntos para llevarse un triunfo sin discusión en un gran trabajo coral de todo el equipo. Los malagueños encontraron desde el principio facilidad para anotar desde el perímetro y aprovecharon las dificultades defensivas de los locales para situarse con un contundente 3-17 de salida.

Porfi Fisac tuvo que detener el encuentro para intentar frenar la ofensiva visitante, pero el Unicaja siguió a lo suyo, mantuvo el control y amplió su ventaja hasta los 19 puntos (3-23).

El San Pablo reaccionó en el tramo final del primer cuarto con Taboada y Doumbouya como principales referencias ofensivas, y un parcial de 9-0 que permitió a los burgaleses recortar distancias y cerrar el primer periodo con un marcador de 16-26.

Los localess encontraron mejores sensaciones en el segundo cuarto y comenzó a reducir diferencias gracias a la aportación de Radosavljevic, que acercó a su equipo hasta el 20-28.

Dominio total

Sin embargo, Unicaja respondió con la eficacia de Noua y un triple de Alberto Díaz para recuperar el control pero los locales no bajaron los brazos y Audige, exjugador cajista, fue su principal argumento ofensivo.

El estadounidense encadenó varias acciones positivas, incluido un triple, para situar a su equipo a ocho puntos (28-36) y alimentar la esperanza de remontada.

No obstante, Lukosius frenó la reacción con un lanzamiento exterior y Willy Hernangómez amplió de nuevo la renta visitante, mientras que Evans y Koprivica intentaron mantener al San Pablo en partido, pero otro triple de Lukosius dejó el marcador en 32-44 al descanso.

El Unicaja, liderado por un gran Perry, autor de 20 puntos, bien secundado por Noua (23) también dominó el tercer cuarto y en el último metió una marcha más a su juego y confirmó su superioridad no permitiendo al San Pablo Burgos acercarse en el marcador.

La diferencia no dejó de crecer y alcanzó los 21 puntos (57-78) y aunque Evans y Audige intentaron sostener a los de Porfi Fisac, Unicaja mantuvo su acierto ofensivo para seguir ampliando su ventaja hasta los 28 puntos (66-94). Doumbouya, Taboada y Sengfelder maquillaron el resultado en los últimos instantes hasta establecer el definitivo 71-94.

- Ficha técnica.

71- Recoletas Salud San Pablo Burgos (16+16+20+19): Chase Audige (9), Balsa Koprivica (8), Dani Díez (0), Retin Obasohan (1), Chris Sengfelder (10) -cinco inicial- Code Mbengue (0), Shannon Evans (10), Rubén Guerrero (0), Dusan Radosavljevic (11), Sekou Doumbouya (9), Raúl Lobaco (0), Joaquín Taboada (13).

94-Unicaja Málaga (26+18+24+26): Tyler Kalinoski (12), Jonathan Barreiro (0), Anime Noua (23), David Kravish (4), Kendrick Perry (20) -cinco inicial- Ignas Brazdeikis (2), Alberto Díaz (4), Kevin Knox (8), Simonas Lukosius (6), Nihad Djedovic (0), Cameron Hunt (9), Willy Hernangómez (6).

Árbitro: Carlos Cortés, Juan de Dios Oyón, Guillermo Ríos

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 9ª de la Liga Endesa celebrado en el Coliseum Burgos ante 8.968 espectadores.