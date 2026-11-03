99-94 | El Unicaja firma pleno de victorias en la BCL pese a dormirse en los laureles

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LO ESENCIAL Las claves El Unicaja suma su tercera victoria consecutiva en la BCL tras vencer 99-94 al Pallacanestro Reggiana y consolida su liderato en el Grupo E. El equipo malagueño llegó a ganar por 18 puntos en el tercer cuarto, pero un parcial en contra de 0-14 en los minutos finales apretó el marcador. Matt Thomas destacó con 20 puntos y seis triples, acompañado por el acierto de Noua (27 puntos y 27 de valoración) y Kendrick Perry. A pesar de perder la batalla en el rebote, el acierto exterior del Unicaja permitió encarrilar la clasificación hacia el Round 16.

La crónica de la tercera victoria consecutiva del Unicaja en la BCL iba a arrancar ensalzando el partido del temporero Matt Thomas. Pero el parcial de 0-14 de Pallacanestro Reggiana a falta de dos minutos y medio apretó el marcador hasta el resultado final de 99-94 cambió el guion de la noche. Lo que apuntaba a una victoria rondando los veinte puntos de renta construida en el tercer cuarto, acabó con un luminoso estrecho y que sirve de aviso. No se pueden bajar los brazos.

Hasta entonces, Matt Thomas rellenó su hoja de servicios como temporero en el Unicaja. Llegó para suplir a Kalinoski justo cuando el Illinois se recuperó y su fichaje no se entendió. Vidorreta lo sacó de la rotación a la espera simplemente de que se cumpliera su contrato. Pero el escolta aprovechó una noche de entreguerras en el Carpena para conducir al conjunto cajista al triunfo frente a un equipo italiano que se había puesto gallito. No fue ni el MVP ni el máximo anotador (20 puntos, seis de nueve en triples), pero apareció primero para evitar que el equipo italiano abriese brecha, y para asegurar una ventaja que fue definitiva en el tercer cuarto. Suya fue la última canasta que ponía a Unicaja más dieciocho antes de la desconexión final.

Con Thomas volvió un Noua al nivel anotador que acostumbra en este arranque de temporada (27 puntos y 27 de valoración)y un Kendrick Perry facturando toda la noche. El tercer triunfo consecutivo no fue un paseo para el Unicaja, ya que fue a remolque hasta el descanso gracias a un buen primer cuarto del conjunto italiano y a unas piernas que no habían entrado en temperatura tras el desgaste del choque contra el Barcelona del pasado domingo.

El Unicaja volvió a perder el duelo en la pintura y debajo de los aros, capturando menos rebotes que su rival, sólo siete ofensivos. Pero los porcentajes de anotación se acercan a lo que pide el técnico Vidorreta.

Reggiana tomó el mando a mitad del primer cuarto y no lo soltó hasta cerca del descanso. Y cuando amagaba con irse apareció Thomas desde el 6,75 para impedir que se complicase una noche a medio gas en el Martín Carpena con un Unicaja con Cameron Hunt y con el canterano Villarejo en la convocatoria para cubrir los cupos.

Matt Thomas durante el Unicaja vs. Pallacenestro Reggiana de la BCL BCL

Unicaja se puso serio en el segundo cuarto para llegar empatado al descanso (43-43) tras un parcial de 27-18 que empezó a darle normalidad a la jornada europea. Seis triples en el segundo cuarto llevaron el choque igualado a los vestuarios.

El choque se reanudó con la misma tónica, con un Unicaja muy acertado desde la línea, con ocho triples en este parcial, y ahí fue donde el equipo malagueño abrochó el triunfo antes de aflojarse el nudo de la corbata, que llegó a falta de dos minutos y medio para el final, con un 0-14 que emborrona lo que iba a ser una noche plácida para el conjunto de Txus Vidorreta, que encarrila el pase al Round 16 con un tres de tres y el liderato del Grupo E.