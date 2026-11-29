El Málaga CF ficha a Miguel Ángel Corona como director deportivo para afrontar el complicado mercado de invierno

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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF contrata a Miguel Ángel Corona como nuevo director deportivo en sustitución de Loren Juarros para intentar revertir la crisis del equipo. Corona estará acompañado por Carmelo del Pozo, quien asumirá el cargo de secretario técnico y adjunto a la dirección deportiva. El nuevo equipo directivo llega tras una racha de catorce jornadas sin ganar y firma un contrato con la entidad malaguista hasta el año 2029. Entre sus primeras decisiones deberán resolver la continuidad del entrenador Juanfran Funes y planificar las salidas y refuerzos del mercado de invierno.

A rey muerto... El Málaga CF ya tiene sustituto para Loren Juarros en la dirección deportiva. El club encomienda a Miguel Ángel Corona la tarea de afrontar el mercado de invierno para darle la vuelta como un calcetín a la trayectoria del equipo, que va de cabeza a Segunda División tras catorce jornadas sin ganar.

Corona llega con la experiencia de haber estado en el mismo cargo en la UD Almería y más tarde en el Valencia CF, donde tuvo que lidiar con Peter Lim.

El nuevo director deportivo trae consigo la figura de un secretario técnico, Carmelo del Pozo, con una larga trayectoria en clubes como el Rayo Vallecano, el Hércules, el Deportivo de La Coruña, el Real Oviedo o el Levante UD.

Lo primero que tendrán que decidir es si Juanfran Funes será el entrenador encargado de intentar enderezar la nave malaguista. Fue el hombre indiscutible del ascenso, pero en Primera División no está dando con la tecla y el equipo no es capaz de competir un partido completo.

Miguel Ángel 'Corona' asume la dirección deportiva hasta 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣. El ejecutivo toledano estará acompañado por Carmelo del Pozo, como adjunto. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Corona! 💙🤍 — Málaga CF (@MalagaCF) November 29, 2026

Ambos tendrán que transformar una plantilla que de momento no está capacitada para competir en Primera División con la tarea de buscarle hueco a varios fichajes.

Ese fue uno de los principales debes de Loren Juarros, no ser capaz de darle salida a varios jugadores para traer futbolistas más experimentados en la categoría.

Además de fichar, tienen que acertar, algo que no ocurrió en el mercado de verano, puesto que ninguno de los fichajes llegados tras el ascenso ha dado el nivel esperado o al menos el mínimo exigible para hacer competir al equipo.