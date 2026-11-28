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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF afronta la jornada 14 frente al Athletic Club en La Rosaleda buscando su primera victoria de la temporada tras trece partidos sin ganar. El encuentro será el primero sin Loren Juarros como director deportivo y con el futuro del técnico Juanfran Funes en el aire si no logra sumar tres puntos. Funes recupera al lateral Adam Aznou tras cumplir sanción y duda entre mantener la defensa de tres centrales o volver al 1-4-3-3. El Athletic Club de Edin Terzić llega a Málaga tras haber utilizado a 27 jugadores esta temporada y con figuras internacionales como Unai Simón y Nico Williams.

Ya no estará Loren. Que ni era el que defendía ni el que tenía que meter los goles. Tampoco el que hacía las alineaciones. Pero las prisas son las mismas. El Málaga CF tiene que ganar este sábado para sumar su primera victoria de la temporada. Si no llega, casi con toda probabilidad la cabeza de Funes será la segunda en rodar.

Los blanquiazules reciben al Athletic Club este sábado a partir de las 16:15 horas en un partido de la jornada 14 en un estadio de La Rosaleda que tendrá la oportunidad de pronunciarse sobre la destitución de Loren Juarros, ya ex director deportivo del club, y del papel del administrador judicial, José María Muñoz, al frente del club.

La historia ya se la conocen de memoria, el Málaga no ha ganado en ninguna de las trece primeras jornadas del campeonato, es colista en la clasificación y la permanencia empieza a verse como imposible. Por lo que la victoria frente al Athletic Club se ha convertido en algo más que una obligación para Funes y sus pupilos.

Será el primer partido son Loren Juarros en la dirección deportiva y, quién sabe, si el último de Juanfran Funes en el banquillo blanquiazul. El técnico aseguró en la previa que recibió el apoyo de la dirección del club. Pero de momento la llegada del nuevo director deportivo tiene que esperar al menos hasta que pase el partido de este sábado en La Rosaleda.

Si el resultado es negativo, el que llegue puede cerrar definitivamente la era Funes para emprender un nuevo camino.

De momento, el de Loja tendrá que ver si apuesta por el sistema de tres centrales que ha empeorado al equipo desde que lo emplea, o se agarra al 1-4-3-3 con el que deslumbró en Segunda y compitió en algunos partidos en el arranque de temporada aunque tampoco le valió para ganar.

Para el partido de este sábado recupera a Adam Aznou tras cumplir sanción y tiene, salvo a los lesionados de larga duración, a todos los jugadores disponibles.

Dos campeones del mundo

Enfrente llega un Athletic Club que no atraviesa su mejor momento. Pero el Málaga no ha estado a la altura frente a ningún equipo del estatus del conjunto bilbaíno como pueden ser Real Sociedad, Betis o Villarreal.

Edin Terzić ha empleado a veintisiete jugadores hasta el momento, por lo que es difícil descifrar qué equipo rojiblanco se verá sobre el césped de La Rosaleda. El alemán incluso ha sacado pecho por ello.

En la expedición viajaron dos campeones del mundo como son Unai Simón y Nico Williams, palabras mayores.

El partido lo dirigirá el madrileño Ortiz Arias, que ya estuvo en La Rosaleda en el Málaga CF 1-3 Villarreal de esta temporada.

Pero todos los ojos estarán puestos en los jugadores del Málaga, que tiene una misión, demostrar que son capaces de ganar en Primera División. Alguna mirada también se dirigirá casi con toda seguridad al palco. Pero no debería ser lo importante.