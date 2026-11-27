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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF se enfrenta al Athletic Club este sábado 28 de noviembre a las 16:15 horas en La Rosaleda por la jornada 14 de LALIGA EA SPORTS. Los locales llegan como colistas de la categoría sin haber ganado un solo partido y tras ser destituido su director deportivo, Loren Juarros. El Athletic Club, octavo en la clasificación con 16 puntos, viaja a Málaga tras tropezar la última jornada ante el Espanyol en San Mamés. El encuentro entre malagueños y bilbaínos se transmitirá en directo a través de la plataforma DAZN.

El Málaga CF recibe este sábado 28 de noviembre, a las 16:15 horas, al Athletic Club en La Rosaleda, en partido de la jornada 14 de LALIGA EA SPORTS. El encuentro podrá verse en DAZN.

Los blanquiazules vuelven a casa con la necesidad de estrenar su casillero de victorias. El Málaga es colista con 5 puntos y todavía no ha ganado en la temporada: suma cinco empates y ocho derrotas. El último tropiezo llegó en Pamplona, donde perdió por 1-0 ante Osasuna, una derrota que agravó una situación deportiva ya trasladada a los despachos con la destitución del director deportivo Loren Juarros.

Será el primer partido sin Loren en el club. En su despedida, el burgalés pidió a los jugadores, presentes en la sala, que le hicieran el mejor reconocimiento posible: ganar todos los partidos que puedan. La Rosaleda es el escenario para empezar a hacerlo.

Bajas

Las únicas bajas de la plantilla son Rafita, Aarón Ochoa y Julen Lobete, que continúan recuperándose al margen del grupo.

Hay buenas noticias en defensa. Diego Murillo evoluciona favorablemente de la brecha sufrida en la ceja derecha durante el encuentro frente a Osasuna y apunta a estar disponible para Juanfran Funes. Además, Adam Aznou vuelve a estar disponible después de cumplir su sanción en El Sadar.

El rival

El Athletic Club, que dirige Edin Terzic, es octavo con 16 puntos, cosechados gracias a sus cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Los rojiblancos llegan a Málaga tras perder 0-1 ante el Espanyol en San Mamés.

El conjunto bilbaíno también tiene bajas. No podrán jugar Dani Vivian, Gorka Guruzeta y Unai Egiluz. Sin Guruzeta, todo apunta a que Iñaki Williams ocupará la punta del ataque, con su hermano Nico en la banda izquierda.

Fecha y hora del partido

El encuentro se disputa el sábado 28 de noviembre a las 16:15 horas en el estadio de La Rosaleda (Málaga), correspondiente a la jornada 14 de Primera División.

Dónde ver el partido

El partido se podrá seguir en directo a través de DAZN, según ha informado el propio Athletic Club.

Dónde seguir online el partido

El Español de Málaga ofrecerá toda la información del partido en directo: previa, alineaciones, minuto a minuto, goles y reacciones tras el encuentro en La Rosaleda.