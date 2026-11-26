Loren se va defendiendo su modelo a capa y espada: "La manera de hacerlo ha calado, hemos sido referencia"

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LO ESENCIAL Las claves Loren Juarros se despide del Málaga CF defendiendo su modelo basado en la cantera y la sostenibilidad económica tras haber logrado el ascenso de Primera RFEF a Primera División. El ex director deportivo lamentó no haber podido estabilizar al club en la máxima categoría, dejando a medio camino un contrato que había sido renovado recientemente hasta 2028. Juarros mostró plena confianza en la plantilla actual, asegurando que el equipo aún no ha dado su máximo nivel y pidiéndoles ganar para homenajear su trabajo. La despedida evidenció distancias con la cúpula del club, destacando la ausencia del administrador judicial José María Muñoz y la omisión de agradecimientos a la directiva.

Loren Juarros se despidió este jueves del Málaga CF como llegó: aferrado a sus principios. Un día después de su destitución como director deportivo, el burgalés defendió sin matices el modelo que ha guiado al club en los últimos tres años, con la cantera como eje y sin poner en riesgo las cuentas. "La manera de hacerlo ha calado. Hemos sido un modelo de referencia de cómo hacer las cosas", resumió.

En la sala estaba toda la primera plantilla, también el director general, Kike Pérez. Faltaba el administrador judicial, José María Muñoz. La ausencia no pasó desapercibida, y menos cuando Loren, preguntado por su relación con él, la despachó en una frase: "Hemos convivido para llevar al Málaga donde está".

Pena y satisfacción

El ya ex director deportivo admitió una "contradicción muy grande". Por un lado, la pena de dejar un club "donde se pueden hacer cosas muy buenas". Por otro, la satisfacción del trabajo hecho. "Vine con unas premisas y unos fundamentos y tengo la satisfacción de haberlos llevado adelante hasta el final", explicó.

Su objetivo, recordó, era devolver al Málaga a su sitio "lo más rápido posible y con la base de la cantera". Lo consiguió en un tiempo récord. "Ha sido rápido pasar de Primera RFEF a Primera División", subrayó. Su gran espina es no haber terminado el proyecto: "Me hubiera gustado estabilizar a este club en la Primera División".

Hace no tanto, el club apostó por darle continuidad: Loren Juarros y Juanfran Funes renovaron para dos temporadas más, hasta 2028. Ese contrato se ha quedado ahora a medio camino.

La Academia, el pilar

La cantera ocupó buena parte de su discurso. Loren cree en ese modelo y reconoció que, probablemente, "no había otra manera". Ha pedido que la Academia se mantenga y ha destacado el papel de la Ciudad Deportiva como "pilar fundamental". "Hemos sido capaces de volver a darle el empuje y la fuerza para generar activos propios. Málaga tiene esa capacidad", defendió.

Sin tensionar las cuentas

El mensaje que más quiso remarcar fue el económico. Loren insistió en que siempre trabajó dentro del marco que le marcaron desde arriba. "Me he mantenido en los límites que me ha impuesto el club. He confiado y he creído en lo que me transmitían. Nunca he querido tensionar nada más de lo que el club podía", aseguró.

Paradójicamente, señaló como su mayor error pudo ser justo lo contrario: "No haber sido ambicioso, haber tensionado algo más". También aludió a las lesiones, que obligaron a "ir modificando situaciones" durante la planificación.

Sobre los motivos de su destitución, evitó entrar al detalle. "Es fútbol. Yo tomo decisiones también. Los análisis de por qué se hacen esas cosas no son míos", dijo. Tampoco cree haber subestimado la categoría: "Sabíamos dónde nos metíamos. Ha sido todo muy rápido, sí, hemos tenido poco tiempo".

Confianza ciega

A los futbolistas, presentes en la sala y que le dedicaron una ovación cerrada, les dedicó palabras de respaldo. "Son los artífices de lo que hoy es el Málaga", afirmó. Y les lanzó un mensaje directo: "Os queda toda la temporada por delante. Tenéis toda mi confianza. Sois capaces, lo habéis sido y lo vais a volver a hacer".

Loren está convencido de que el equipo tiene margen. "Este equipo no ha dado lo mejor todavía. Vamos a darle tiempo", pidió. Y les dejó una última petición: "El mejor reconocimiento que me podéis hacer es ganar todos los partidos posibles".

Silencio con la dirección

También tuvo palabras para la grada. "A la afición no puedo darles más que las gracias. Estaban con el equipo en la peor situación", recordó. Pidió que esa "marea" siga unida y cerca del equipo.

Hubo un silencio en el capítulo de agradecimientos: Loren no mencionó a la dirección del club. Junto a la ausencia de Muñoz y el escueto "hemos convivido", el detalle retrata cómo ha terminado la relación.