Fecha y hora del partido

El encuentro se disputa el domingo 22 de noviembre a las 18:30 horasen el estadio de El Sadar (Pamplona), correspondiente a la jornada 13 de Primera División.

Dónde ver el Osasuna-Málaga CF

El partido podrá verse en televisión a través de DAZN.

Dónde seguir online el partido

El Español de Málaga ofrecerá toda la información del partido en directo: previa, alineaciones, minuto a minuto, goles y reacciones tras el encuentro en El Sadar.