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La previa del partido
El Málaga CF lleva desde que arrancó la liga huyendo de los fantasmas de la Primera División en busca de una victoria como huyen los corredores de los toros en Pamplona en el mes de julio. Y en la capital navarra se presenta este domingo el conjunto de Juanfran Funes para buscar la primera victoria de la temporada que lo empuje a cambiar la dinámica de resultados negativos que acumula en la máxima categoría del fútbol español.
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Fecha, hora, televisión y dónde seguir el partido on line
Fecha y hora del partido
El encuentro se disputa el domingo 22 de noviembre a las 18:30 horasen el estadio de El Sadar (Pamplona), correspondiente a la jornada 13 de Primera División.
Dónde ver el Osasuna-Málaga CF
El partido podrá verse en televisión a través de DAZN.
Dónde seguir online el partido
El Español de Málaga ofrecerá toda la información del partido en directo: previa, alineaciones, minuto a minuto, goles y reacciones tras el encuentro en El Sadar.
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¡Bienvenidos!
Buenas tardes y bienvenidos a El Español de Málaga para seguir en directo el partido de la jornada 13 de Primera División entre el CA Osasuna y el Málaga CF.
Málaga C.F.