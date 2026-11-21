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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF busca su primera victoria de la temporada tras acumular doce jornadas consecutivas sin ganar en Primera División. El entrenador Funes señala que la clave para sumar de tres en El Sadar es mantener la concentración y competir durante los noventa minutos completos. Los desconexiones en tramos específicos, las malas primeras partes y la falta de capacidad para gestionar las ventajas han lastrado al equipo en partidos anteriores.

El Málaga CF sigue sin ganar en Primera División y Funes tiene claro dónde está la llave. "Ser capaces de cerrar partidos durante esos 90 minutos va a ser crucial", resumió el técnico en la rueda de prensa previa a la visita del domingo a Osasuna.

Funes habló de "momentos de partidos y detalles puntuales". El repaso a la temporada le da la razón a medias. El Málaga se ha visto claramente superado en varios de los partidos disputados hasta el momento, pero ha competido en algunos partidos, aunque pocas veces de principio a fin. Casi siempre ha habido un tramo, un cuarto de hora o una parte entera, que ha inclinado el marcador.

El técnico no quiere esperar a que el triunfo caiga solo. "No podemos esperar a que lleguen, tenemos que ir a por ellos", insistió. Llega al Sadar con doce jornadas sin ganar y después de un parón en el que se llegó a cuestionar su continuidad. Ahora busca un partido redondo de noventa minutos para sumar de tres.

Primeras partes que hipotecan

El estreno en La Rosaleda ya dejó la primera muestra. Ante el Deportivo de La Coruña, el conjunto gallego mandó en el arranque y se adelantó con un gol de Aubameyang. Al Málaga le costó reaccionar hasta el penalti que transformó Chupe. Tras el descanso fue otro equipo y acorraló a los gallegos, con un cabezazo de Chupe al larguero incluido. Aun así, aquel primer punto del regreso a la élite supo a poco.

Contra el Espanyol fue todavía más evidente. El equipo quedó tocado con el tanto tempranero de Bryan Zaragoza, y tiró por la borda la primera mitad en La Rosaleda. Solo Adrián Niño, en la última jugada del descuento, rescató el empate.

Sin administrar la ventaja

Los otros dos tropiezos dolieron más porque el Málaga iba por delante. En Mendizorroza, Niño marcó al borde del descanso y el equipo tuvo la victoria en la mano. No remató y el Alavés, de un nivel muy bajo aquella noche, rescató un punto y gracias para el conjunto malaguista, que se escapó tras varias ocasiones locales en el descuento.

Ante el Racing de Santander, el apagón llegó justo después del descanso. Dotor había adelantado a los blanquiazules en la primera mitad. Pero la puesta de largo tras el descanso, en un día señalado para sumar el triunfo, condenó a un Málaga que mostró errores impropios de Primera División. La expulsión de Aznou, poco después, acabó de condenar al equipo.

Getafe, el partido sin apagón

Solo en el Coliseum contra el Getafe el Málaga sostuvo un partido sin grandes desconexiones. Aguantó el juego directo del equipo de Bordalás, vio cómo el VAR le anulaba un gol a Dotor y resistió el arreón local tras el descanso. Lo tumbó un gol de Iván Azón a cuatro minutos del final.

Aquel día dejó la otra cara del problema. Ser sólido no basta si no se genera peligro. Por eso el mensaje de Funes va más allá de lo defensivo. Partidos completos son también partidos en los que el Málaga amenaza durante noventa minutos.

Una línea que hay que cruzar

El técnico confía en que la primera victoria tenga un efecto multiplicador. "Cuando lleguen esos momentos, nos van a reforzar mucho para los siguientes", defendió. La plantilla ha demostrado que puede competir en Primera y le cuesta sostenerse. Lo que ha faltado es constancia durante todo el partido.

El examen del domingo no da margen para despistes. El Sadar es uno de los estadios donde la afición más aprieta de Primera División. Allí, el empuje de la grada suele multiplicar cada tramo de dudas del rival.

Osasuna también llega necesitado a la cita, aunque no tanto como el conjunto blanquiazul. En Pamplona ya destituyeron a Ramis y regresó Jagoba Arrasate. En Martiricos Funes parece no correr peligro a pesar de todo.

Al Málaga le ha faltado capacidad, y también continuidad. En Pamplona tendrá que demostrar que puede sostenerla durante noventa minutos.