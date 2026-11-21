Una alineación de Osasuna durante un partido El Sadar CA Osasuna

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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF visita a Osasuna este domingo 22 de noviembre a las 18:30 horas en El Sadar por la jornada 13 de Primera División, con retransmisión en DAZN. Los blanquiazules llegan como colistas con cinco puntos y sin victorias, tras caer 1-2 ante el Racing de Santander en la última jornada. Funes tendrá las bajas de Rafita, Aarón Ochoa y Julen Lobete por lesión, además de Adam Aznou por sanción, aunque recupera a Juan Cruz, Puga y Ramón Enríquez. Osasuna ocupa la 16.ª posición con 12 puntos y llega tras empatar 1-1 frente al Athletic Club bajo la dirección de Jagoba Arrasate.

El Málaga CF visita este domingo 22 de noviembre, a las 18:30 horas, a Osasuna en El Sadar, en partido de la jornada 13 de Primera División. El partido se podrá ver a través de DAZN.

Los blanquiazules llegan a Pamplona como colistas de Primera División, con cinco puntos y todavía sin conocer la victoria después de doce jornadas. El último tropiezo dolió especialmente.

Cayó por 1-2 frente al Racing de Santander en La Rosaleda, un partido en el que comenzó por delante en el marcador, pero terminó perdiendo después de quedarse con diez futbolistas.

Bajas

Funes cuenta con toda la plantilla salvo Rafita, Aarón Ochoa y Julen Lobete. La ausencia más sensible es la de Rafita, que sufrió una lesión tendinosa en los isquiotibiales durante el encuentro frente al Racing de Santander. A ellos se suma Adam Aznou, que será baja por sanción ante Osasuna tras su expulsión en el último partido.

En el lado positivo, hubo sensaciones positivas con los jugadores que se han reincorporado al grupo durante esta semana: Juan Cruz, Puga y Ramón Enríquez. Los tres apuntan a meterse en la convocatoria y poder tener minutos en tierras navarras.

El rival

Osasuna tiene 12 puntos esta temporada y ocupa la 16.ª posición en la tabla, siete más que el Málaga. El conjunto navarro ya ha cambiado de entrenador y ahora lo dirige Jagoba Arrasate. En su último partido, el equipo de Arrasate empató 1-1 con el Athletic Club.

El técnico vizcaíno conoce bien al rival del domingo: se ha enfrentado al Málaga CF en siete ocasiones, con cuatro victorias, dos empates y una derrota.

Fecha y hora del partido

El encuentro se disputa el domingo 22 de noviembre a las 18:30 horas en el estadio de El Sadar (Pamplona), correspondiente a la jornada 13 de Primera División.

Dónde ver el Osasuna-Málaga CF

El partido podrá verse en televisión a través de DAZN.

Dónde seguir online el partido

El Español de Málaga ofrecerá toda la información del partido en directo: previa, alineaciones, minuto a minuto, goles y reacciones tras el encuentro en El Sadar.