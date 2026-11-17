El Sadar, el campo que puso en la picota a Joaquín Peiró o encumbró a Antonio Tapia

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LO ESENCIAL Las claves Una derrota en El Sadar en 1998 supuso un ultimátum para Joaquín Peiró, quien tras superarlo inició una racha de 17 partidos invicto que llevó al Málaga a Primera División. En 2005, el Málaga de Antonio Tapia logró una histórica goleada por 1-6 ante Osasuna en Pamplona con una brillante actuación de Fernando Baiano. Tapia repitió éxito en El Sadar en 2009 tras vencer por 2-3 con un equipo recién ascendido a la máxima categoría. El técnico Funes visita ahora el feudo navarro con el reto y la obligación de conseguir su primera victoria en Primera División.

Corría el 15 de noviembre de 1998 y el Málaga CF caía por 1-0 en el vetusto estadio de El Sadar, en Pamplona. Era la jornada 12 de la temporada 98-99 de Segunda División y ese resultado suponía la cuarta derrota consecutiva de un equipo que el verano anterior obró un milagro contra el Tarrasa en La Rosaleda para regresar al fútbol profesional seis años después, cuando desapareció como CD Málaga.

En el banquillo blanquiazul estaba un tal Joaquín Peiró, la apuesta de Fernando Puche y el grupo Bahía, que por entonces hacía y deshacía la plantilla del Málaga, para comandar la nave malaguista en Segunda División. Y esa derrota le supuso un ultimátum. El primero y el último que tuvo en los cinco años que estuvo al frente del equipo de Martiricos.

La respuesta a aquella situación fue un ascenso a Primera División. El Málaga se impuso en la siguiente jornada 3-2 al CD Logronés en La Rosaleda y metió la directa a partir de ahí hacia el ascenso, para conseguirlo con tres jornadas de antelación al final de temporada. El equipo de Peiró acumuló diecisiete jornadas sin perder, con diez victorias y siete empates.

Más tarde, en 2005, corría el domingo 27 de febrero cuando bajo el agua nieve que caía en las gradas de El Sadar el Málaga le endosó, consolidado en Primera División, un histórico 1-6 a Osasuna.

El de Pamplona seguía siendo un campo incómodo para cualquier visitante, y enfrente había un Osasuna que al final de temporada fue finalista de la Copa del Rey. Pero nada pudo parar al Málaga de Fernando Baiano, el desconocido delantero brasileño que llegó en el mercado de invierno para catapultar al Málaga en la clasificación.

La de la capital Navarra fue su primera gran actuación con la camiseta blanquiazul. Dejó un doblete de goles junto a los anotados por Miguel Ángel, Duda, Juan Rodríguez y Wanchope.

No fue la única victoria de Tapia en Pamplona. También ganó en el año 2009 2-3 con un Málaga recién ascendido a Primera.

Son las historias en El Sadar de dos mitos en los banquillos del Málaga CF. Ambos entroncan con Funes, que este domingo a partir de las 18:30 horas visita Pamplona con la obligación de ganar su primer partido en Primera División.

Uno, Peiró, por ser el que devolvió al Málaga a Primera División y porque en concreto llegó a Pamplona en un mal momento; y el otro, Tapia, porque es un hombre de la casa que sacó al equipo del pozo de la clasificación con un equipo con varios jugadores de la cantera del Málaga como los Juan Rodríguez, Juanito o Josemi.

Al Málaga se le cruza de nuevo El Sadar. Allí Funes podrá conseguir su primer triunfo en Primera División, o en cambio dejar su nombre durante una semana como carne para los leones.