Se acabó la paciencia. El Málaga CF recibe al Racing de Santander en el estadio de La Rosaleda este sábado con la obligación, sí o sí, de ganar el primer partido en su regreso a Primera División después de doce jornadas.

Eso es lo único que se espera del equipo para esta cita que arrancará a las 14:00 horas y que precede a un parón de selecciones propicio para tomar decisiones si no se consigue el triunfo. Aunque sobre la mesa todavía no está la continuidad de Funes en el banquillo de La Rosaleda.

El Málaga CF tiene que demostrar que es capaz de ganar también en Primera, y no sólo ser un meritorio, como lo ha sido en algunos partidos en los que no ha terminado de rematar la faena. Ni yendo por delante ni yendo por detrás.

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