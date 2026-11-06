Málaga CF vs. Racing de Santander, de Primera División: fecha, horario, dónde ver y cómo seguir el partido online

Los jugadores del Málaga CF durante un entrenamiento en el Anexo. Málaga CF

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF recibe al Racing de Santander este sábado 7 de noviembre a las 14:00 horas en el estadio de La Rosaleda por la jornada 12 de Primera División. El conjunto blanquiazul llega como colista con cinco puntos y la obligación de ganar para acercarse a los puestos de permanencia. El equipo local recupera a Recio, Joaquín y Pablo Martínez, mientras que Carlos Puga se mantiene como duda para el encuentro. El partido podrá seguirse en directo a través de la plataforma Movistar LALIGA (Movistar Plus+ y Orange TV).

El Málaga CF recibe al Racing de Santander este sábado 7 de noviembre, en el encuentro correspondiente a la jornada 12 de Primera División. El partido se disputará a partir de las 14:00 horas en el estadio de La Rosaleda.

El partido, que se podrá ver a través de MOVISTAR LALIGA, será una nueva oportunidad para que el conjunto blanquiazul busque su primera victoria liguera de la temporada ante su afición.

Los de Funes son colistas con cinco puntos y tienen, ahora sí, la obligación de ganar para engancharse a la competición y empezar a pelear el objetivo de la permanencia.

El equipo recupera a Recio, Joaquín y Pablo Martínez, mientras que Carlos Puga será duda hasta última hora.

El Málaga está a cinco puntos de la permanencia y el partido puede ser un punto de inflexión para el proyecto del conjunto blanquiazul en su regreso a Primera División. Loren Juarros, director deportivo del club, ya está cuestionado por la grada.

El rival

El Racing de Santander llega a La Rosaleda situado en la decimosexta posición, con 11 puntos después de once jornadas. El conjunto cántabro, dirigido por el exmalaguista José Alberto López, suma tres victorias, dos empates y seis derrotas en su regreso a Primera División.

Fecha y hora del partido

El partido entre el Málaga CF y el Racing de Santander, correspondiente a la jornada 12 de Primera División, se disputará el sábado 7 de noviembre a las 14:00 horas en el estadio de La Rosaleda.

Dónde ver el Málaga - Racing

El encuentro se podrá ver en directo a través de Movistar LALIGA, en los diales correspondientes de Movistar Plus+ y Orange TV.

Dónde seguirlo online

En EL ESPAÑOL de Málaga podrás seguir toda la actualidad del partido, con la previa, las alineaciones, el minuto a minuto, los goles y las reacciones de los protagonistas.