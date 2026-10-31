15' Sale algo de la cueva el Málaga. Pero Abde puede hacer mucho daño a la contra.

12' Y réplica de Abde como un rayo.

12' Contra muy peligrosa mal gestionaba por Dani Lorenzo.

11' Perdona ahora Riquelme. Se cayó Einar, Parrot se la da a Riquelme y con la zurda la manda arriba.