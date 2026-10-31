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0-0 | Real Betis vs. Málaga CF de Primera División, en directo
25' El Málaga está encadenando buenas salidas con el balón. Con muchos metros por delante.
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¡Perdona Niño!
22' Gran salida desde atrás del Málaga con Puga dejando a Niño el balón para romperlo pero remató muy mal. Era un gran acción malaguista.
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0-0 | Real Betis vs. Málaga CF de Primera División, en directo
20' Partido muy complicado para el Málaga hasta el momento. Aunque ya se ha visto que puede hacer daño a la contra. Se ha encontrado muchos espacios.
20' Amarilla a Larrubia.
19' Disparo alto de Niño tras una buena salida del Málaga por la derecha.
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¡Calero saca el primero del Betis!
16' Acción brillante del Betis por la izquieda con Abde e Isco que Fornals remata solo en el punto de penalti con Herrero vencido por un rechace. La sacó Calero.
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0-0 | Real Betis vs. Málaga CF de Primera División, en directo
15' Sale algo de la cueva el Málaga. Pero Abde puede hacer mucho daño a la contra.
12' Y réplica de Abde como un rayo.
12' Contra muy peligrosa mal gestionaba por Dani Lorenzo.
11' Perdona ahora Riquelme. Se cayó Einar, Parrot se la da a Riquelme y con la zurda la manda arriba.
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0-0 | Real Betis vs. Málaga CF de Primera División, en directo
10' Continúa el control local. El Málaga, sin opciones hasta ahora.
6' Otro córner a favor del Betis. Van tres. Llegada por la izquierda de Fran García.
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0-0 | Real Betis vs. Málaga CF de Primera División, en directo
5' Dominio total del Betis. El Málaga no ha tocado el balón.
2' Casi se la mete Ramón en propia puerta. Disparo de Riquelme. Bartra casi adelanta a los locales en el córner.
1' Internada de Abde y córner a favor del Betis.
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Arranca el partido
El Betis pone el balón en juego.
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Sobrecogedor
Impresionante homenaje a las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo). También, en memoria del ex alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín.
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Se guardará un minuto de silencio
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Todo listo en La Cartuja
Los jugadores a punto de saltar al campo en un estadio que se va llenando poco a poco. Con muchísimos malaguistas en las gradas.
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Salta el Málaga a calentar
Los de Funes ya están en el césped de La Cartuja. El Málaga hoy jugará de negro en Sevilla.
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Dónde ver el partido
Dónde ver el Betis-Málaga
El encuentro entre el Real Betis y el Málaga CF se podrá ver en directo por televisión a través de DAZN.
Dónde seguir online el derbi
En EL ESPAÑOL de Málaga podrás seguir toda la actualidad del partido, con la previa, las alineaciones, el minuto a minuto, los goles y las reacciones de los protagonistas.
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Alineaciones: Funes repite el once de Vitoria con Calero por la baja de Recio
Alfonso Herrero; Puga, Calero, Einar, Rafita; Ramón, Larrubia, Dani Lorenzo, Aznou; Dotor y Adrián Niño.
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¡Bienvenidos!
Buenas tardes y bienvenidos a EL ESPAÑOL de Málaga para seguir el partido de la jornada 11 de Primera División entre el Real Betis y el Málaga CF, el primer derbi andaluz de la temporada.
Málaga C.F.