2-1 | El Málaga CF salva la imagen en La Cartuja pero sigue sin ganar

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LO ESENCIAL Las claves El Real Betis se impuso por 2-1 al Málaga CF en La Cartuja en el primer derbi andaluz de la temporada gracias a los goles de Bartra y Pablo Fornals. Adrián Niño descontó para el conjunto blanquiazul en la segunda mitad, pero el esfuerzo final resultó insuficiente para lograr el empate. La entrada de Rafa Rodríguez en el segundo tiempo cambió la cara al Málaga CF, que mostró una mejoría tras la retirada de Isco del terreno de juego. El equipo dirigido por Funes continúa sin conocer la victoria en Primera División y ya piensa en su próximo compromiso frente al Racing de Santander.

Es difícil explicarse cómo el Málaga CF tuvo el empate en sus manos en el estadio de La Cartuja contra el Real Betis. Pero lo tuvo y casi le da un susto a Pellegrini y los suyos en un partido que cambió con los cambios en ambos equipos. Pero la realidad continúa siendo demasiado tozuda, porque los blanquiazules siguen sin ganar en Primera y en el primer derbi andaluz se escapó de una goleada, aunque casi rescata un punto.

El Málaga perdió el partido en las áreas, con las prestaciones deficientes mostradas hasta el momento en la propia, y la falta de fe en la contraria. La fe que tuvo Rafa Rodríguez, sevillano él, cuando entró en el campo y le cambió la cara al equipo. El gol de Adrián Niño, uno más, fue insuficiente para el equipo de Funes, que empieza a quedarse sin balas.

La vida también se la devolvió al Málaga la salida de Isco del campo en el minuto sesenta, dueño y señor del partido hasta entonces. Otro exmalaguista, Pablo Fornals castigó primero y perdonó después a los blanquiazules.

Funes apostó por el mismo once que en Vitoria, con la novedad de Calero por el griposo Recio. Rafita como tercer central y Puga y Aznou en los carriles. Larrubia se metió algo más por dentro.

El Betis fue un trueno de inicio. Acumuló córners y varios 'uys' de la grada en los primeros cinco minutos en los que bien pudo ponerse por delante.

El arranque fue un monólogo verdiblanco, con el marroquí Abde amenazando por la izquierda, donde es un cañón.

El Málaga tardó un cuarto de hora en salir de la cueva y encontró un camino que le podía valer. El Betis dejó mucho espacio entre su línea de medios y la defensa y por ahí se coló Dani Lorenzo varias veces. Era la vía de peligro para el Málaga.

Los de Funes esperaron atrás al Betis y resistieron como pudieron hasta el minuto 38. Antes, Calero evitó el primero con la cabeza, con Alfonso ya batido, y Niño y Dotor tuvieron dos remates muy parecidos desde dentro del área. Pero no conectaron bien con la pelota. Fue más claro el de Dotor.

El empuje bético había bajado cuando encontró el premio. Un balón largo a Bellerín, que llegó forzado, acabó en falta de Rafita al borde del área. Era un córner pegado a la línea del área. Isco acarició la pelota y Bartra entró como si en el área no hubiese una defensa de Primera División. Hasta el momento no lo ha demostrado. El cabezazo fue para dentro.

Y cuando la primera parte moría y el Málaga podía dar las gracias, una inoportuna falta de Einar frontal a la portería la puso Isco al punto de penalti. Fornals, en otro alarde de la defensa blanquiazul, recogió sólo la pelota al borde del área tras el rechaco y la mandó a la red por medio de la maraña de piernas malaguistas.

Otra vez un Málaga anticompetitivo ante 64.119 espectadores que se dieron cita en La Cartuja. Mientras algunos ya desfilaban por los pasillos interiores del estadio, el malaguismo soñaba con el empate después de una resurrección final.

Isco y Aznou durante el Betis vs. Málaga CF de Primera División. LaLiga

Rafa impulsa al Málaga

Niño tuvo una ocasión nada más arrancar el segundo acto. Pero el Betis se quedó con la pelota inmediatamente. El Málaga no encadenaba dos acciones de calidad consecutivas y no pudo tener continuidad con la pelota.

Hasta que en el minuto 60 cambió el paisaje. Chupe y Rafa entraron por Ramón y Larrubia. En Betis, Isco dejó su sitio a Ceballos y Riquelme a Antony.

Acción a acción, con dos sustos también incluidos, Rafa fue derribando la puerta de la titularidad de este equipo. Fue práctico en cada acción, tanto defensiva como ofensiva. Ganó metros con la pelota siempre que pudo, impuso su físico y fue contundente siempre.

En medio, Puga evitó un remate a placer de Abde para el tercero verdiblanco. Y en el 68', una gran salida desde atrás del Málaga, que llevó el balón desde la derecha a la izquierda con fluidez. Aznou, que completó todo el partido, la puso rematadamente mal con la derecha, pero Adrián Niño apareció en el segundo palo para facturar el gol nuestro de cada día con la pierna izquierda.

Quedaba todo el tiempo del mundo por delante. Para buscar el empate o para que el Betis matara el duelo. Y es lo que intentó de inmediato, enrabietado encerró al Málaga apretando.

Pero ya no remataba los corners como en la primera mitad. Ni tampoco aprovechó algún regalo al borde del área como el de Rafa. Abde mandó al larguero una falta que Ceballos le sacó a Rafa al borde del área.

Y en los últimos diez minutos el partido se rompió, pero el Málaga no lo pudo aprovechar. Chupe puso a volar a Álvaro Valle con un cabezazo a un centro perfecto de Rafa y Dani Lorenzo y Rafita se enredaron con varios córners sacados con un tuya mía cuando el partido pedía más madera.

Sí sacó uno de primeras Dani Lorenzo desde la derecha, la pelota la encontró Rafa en el segundo palo y remató sin dejarla caer. Chupe no creyó en la jugada, porque estaba solo en el otro palo para al menos intentarlo.

Le faltó un poco más de chispa al Málaga al final, más veneno, como en toda la noche, para rescatar al menos un punto.

No fue el sometimiento de la Real Sociedad o el Villarreal, equipos de un perfil parecido. Los de Funes se sostuvieron en pie cuando parecía muy difícil, pero ya urge ganar. Al Racing de Santander el próximo sábado, sin ir más lejos.