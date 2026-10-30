Real Betis vs. Málaga CF, de Primera División: fecha, horario, dónde ver y cómo seguir el partido online

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Real Betis y el Málaga CF se enfrentan este sábado 31 de octubre a las 18:30 horas en el estadio de La Cartuja. El encuentro correspondiente a la jornada 11 de LALIGA EA SPORTS se podrá ver en directo por televisión a través de DAZN. El Betis llega en cuarta posición con 20 puntos, mientras que el Málaga CF ocupa el último lugar de la tabla con solo cinco puntos. El técnico malaguista Funes afronta el partido con las bajas de Joaquín, Pablo Martínez y Juan Cruz.

El Málaga CF visita al Real Betis este sábado 31 de octubre en el encuentro correspondiente a la jornada 11 de LALIGA EA SPORTS. El partido se disputará a partir de las 18:30 horas en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.

El partido se podrá ver en directo por televisión a través de DAZN.

El conjunto blanquiazul afronta una exigente salida ante un rival que ocupa la zona alta de la clasificación. El equipo malaguista buscará dar un paso adelante en un complicado inicio de temporada, en el que todavía no ha conseguido ninguna victoria después de diez jornadas.

Funes afronta la cita sin Joaquín, Pablo Martínez ni Juan Cruz, aunque con la alegría de la clasificación para la siguiente ronda de la Copa del Rey frente al Sporting de Alcázar.

Los blanquiazules han dejado hasta ahora una imagen más que preocupante contra rivales europeos, como el Villarreal o la Real Sociedad en La Rosaleda.

El rival

El Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, llega al encuentro situado en la cuarta posición de la clasificación, con 20 puntos tras sumar seis victorias, dos empates y dos derrotas en las diez primeras jornadas. El conjunto verdiblanco ha marcado 16 goles y ha encajado 14.

Isco, Pellegrini y Fornals esperan a su ex equipo. Los verdiblancos no jugaron su partido de Copa del Rey por la suspensión de las eliminatorias que se jugaban el miércoles por el accidente ferroviario de Urda.

Por su parte, el Málaga CF ocupa la última posición, con cinco puntos, después de cinco empates y cinco derrotas. Los blanquiazules han anotado siete tantos y han recibido 19.

Fecha y hora del Betis-Málaga

El partido entre el Real Betis y el Málaga CF, correspondiente a la jornada 11 de Primera División, se disputará el sábado 31 de octubre a las 18:30 horas en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Dónde ver el Betis-Málaga

El encuentro entre el Real Betis y el Málaga CF se podrá ver en directo por televisión a través de DAZN.

Dónde seguir online el derbi

En EL ESPAÑOL de Málaga podrás seguir toda la actualidad del partido, con la previa, las alineaciones, el minuto a minuto, los goles y las reacciones de los protagonistas.