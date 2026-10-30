El Betis más malaguista espera al Málaga CF en La Cartuja

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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF busca su primera victoria en Primera División enfrentándose al Real Betis este sábado a las 18:30 horas en La Cartuja. El conjunto verdiblanco cuenta con figuras históricas del Málaga como Isco Alarcón y el entrenador Manuel Pellegrini, además de Fernando Fernández en el cuerpo técnico. Pablo Fornals y Junior Firpo completan la nómina de futbolistas con pasado en la cantera blanquiazul o vínculos con la provincia malagueña en las filas del Betis.

La primera victoria del Málaga CF en Primera División se está resistiendo más de lo esperado. Esta semana el equipo soltó algo de lastre ganando en Copa del Rey, aunque las sensaciones no fueron las mejores. Pero lo que quiere es ganar, y para ello tendrá el sábado a partir de las 18:30 horas al Real Betis, un equipo con un cariz malaguista tanto en su plantilla como en su cuerpo técnico.

Son nombres del mejor Málaga de la historia y también del pre y post Málaga de Champions League. Fernando, en el cuerpo técnico de Pellegrini; el propio entrenador chileno, Isco y Pablo Fornals han vivido al equipo blanquiazul en primera persona, todos ellos tienen una trayectoria en La Rosaleda.

El icono de este Betis es Isco Alarcón, capitán y futbolista renacido a las órdenes de Manuel Pellegrini. El '22' solo necesitó dos temporadas en Martiricos para convertirse en ídolo. Fueron los años de clasificación y disputa de la Champions, con el icónico gol contra el Oporto en La Rosaleda en octavos de final de la competición.

No formó parte de la cantera del Málaga y fue fichado al Valencia para el proyecto de Champions comandado por Antonio Fernández. No tenía ninguna experiencia en Primera División, y no le hizo falta. Se convirtió en uno de los iconos de aquel Málaga que hoy se ve tan lejano.

Decidió renovar su contrato antes de marcharse al Real Madrid y que de esa forma el club de Chamartín dejara dinero en las arcas del Málaga. Regresó a La Rosaleda el pasado verano para disputar el Trofeo Costa del Sol cuando estaba levantando cabeza de la penúltima lesión cuando una entrada de David Larrubia, de ídolo a ídolo, lo apartó de los terrenos de juego otros cuantos meses.

Tras la travesía en el desierto de los blanquiazules, Isco vuelve a verse las caras con el Málaga.

Pellegrini y Fernando

A Isco lo puso a jugar y le dio toda la confianza Manuel Pellegrini, un entrenador chileno que parecía que hace dieciséis años ya venía de vuelta. Quién lo diría.

Tras salir de mala manera del Real Madrid, el jeque Al Thani lo rescató tras el proyecto fallido de Jesualdo Ferreira a mitad de la temporada 2010-2011 para que salvara el equipo. Lo hizo al final de temporada y estuvo casi una vuelta completa en puestos de descenso.

El resto ya es historia. Supo acoger a la constelación de estrellas que se fichó en el verano siguiente y colocó al Málaga CF en la Champions League, donde en la temporada siguiente sólo lo alejó de las semifinales de competición un árbitro de cuyo nombre es mejor no acordarse en Dortmund.

Pellegrini, como Isco, regresó el verano pasado a La Rosaleda para el Trofeo Costa del Sol y este será el primer partido oficial contra el equipo blanquiazul dirigiendo a un rival desde el banquillo. En el blanquiazul estuvo sentado un total de 29 partidos.

El entrenador chileno también tuvo a sus órdenes a quien hoy forma parte de su cuerpo técnico. Fernando Fernández Escribano, que en el ocaso de su carrera futbolista recaló en el Málaga pre-jeque Al Thani.

Fernando se formó en El Viso y llegó a debutar con el renacido Málaga CF en Segunda B antes de marcharse al Real Madrid con 19 años.

Después se hizo un nombre en Primera División cedido en el Real Valladolid y, sin tener sitio en el equipo blanco, fichó por el Betis, donde formó parte del primer Betis de Champions League con Manuel Ruiz de Lopera como presidente.

Tras cinco temporadas en el conjunto verdiblanco, Fernando volvió a su casa para fichar por un Málaga de regreso a Primera División en la temporada 2008-2009.

De blanquiazul jugó tres cursos, el último, el 2010-2011, cuando Pellegrini llegó al Málaga. Se retiró en Hungría en la temporada 2012-2013 y tras pasar por el banquillo de El Palo, Pellegrini lo reclutó cuando llegó al Benito Villamarín.

Fornals, canterano blanquiazul

Otro trazo malaguista en el actual Real Betis, un equipo de Champions, es Pablo Fornals. Reclutado para la cantera del Málaga por el añorado Manuel Casanova. Fornals formó parte de esa camada de jugadores que fueron saltando al primer equipo cuando la gestión del jeque empezó a complicar el futuro del conjunto blanquiazul.

Fue Javi Gracia el que tiró del mediapunta de Castellón, que completó dos cursos de blanquiazul antes de marcharse al Villarreal con veinte años. Tuvo ficha del filial en ambos cursos, pero era uno de los líderes sobre el césped, donde desde el principio apuntó donde podría llegar y hoy lo está confirmando en el Betis, donde cumple su cuarta temporada tras pasar por el West Ham en la Premier League.

En la plantilla verdiblanca hay otro matiz malagueño. El dominicano Junior Firpo, lateral izquierdo e internacional con las categorías inferiores de la selección española, se crió en Benalmádena y en la cantera del Atlético Benamiel. Ahí el Betis le echó el guante y tras un par de años en el Tiro Pichón y el Puerto Malagueño se unió a la ciudad deportiva Rafael Gordillo.

Tras debutar en el primer equipo verdiblanco lo fichó el FC Barcelona en 2019 y en 2021 firmó por el Leeds United, donde permaneció hasta regresar la temporada pasada al Real Betis. No está teniendo protagonismo este curso.

Mucho malaguista y malagueño espera al Málaga el sábado, que los quiere como víctimas deportivas en La Cartuja.