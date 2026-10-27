El partido se jugará en formato eliminatoria a partido único en el estadio Manuel Delgado Meco este martes a partir de las 21:00 horas. Funes se lleva a 22 jugadores convocados. Alfonso Herrero y Rafita se quedan en Málaga. Más información:

Sporting de Alcázar FC vs. Málaga CF: horario, dónde ver y cómo seguir el partido de Copa del Rey

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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF debuta este martes 27 de octubre en la Copa del Rey enfrentándose al Sporting de Alcázar CF en la primera eliminatoria. El partido se disputará a las 21:00 horas en el Polideportivo Manuel Delgado Meco y se podrá ver en directo a través de Movistar LALIGA 3. El técnico Juanfran Funes afronta la cita sin Alfonso Herrero ni Rafita, pero con una lista de 22 jugadores integrada casi en su totalidad por la primera plantilla. El Sporting de Alcázar, conjunto de Primera Autonómica Preferente, busca dar la sorpresa a partido único en un estadio validado por la RFEF.

El Málaga CF debuta este martes 27 de octubre en la Copa del Rey con su visita al Sporting de Alcázar CF, en el encuentro correspondiente a la primera eliminatoria del torneo. El conjunto blanquiazul viaja a Alcázar de San Juan con el objetivo de superar la ronda y avanzar en una competición que ofrece una nueva oportunidad para cambiar la dinámica de la temporada.

El partido comenzará a las 21:00 horas en el Polideportivo Manuel Delgado Meco. El encuentro entre Sporting de Alcázar y Málaga CF podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar LALIGA 3,

El equipo dirigido por Juanfran Funes afronta el estreno copero en un momento complicado en Liga, todavía sin conocer la victoria en Primera División. La Copa aparece como una oportunidad para recuperar confianza y conseguir un resultado positivo, aunque el Málaga tendrá que superar a un rival que afronta el encuentro como uno de los partidos más importantes de su historia reciente.

Funes ha dejado en Málaga a Alfonso Herrero y Rafita y se lleva en la convocatoria a 22 jugadores, solo con el canterano Juani en la expedición. Por lo que el equipo que saltará al césped del Delgado Meco estará formado por jugadores de la primera plantilla en su totalidad.

Puede ser una oportunidad para que hombres como Carlos López, Pastor, Berrocal, Cajuste, Aznou, Haitam o Rafa acumulen minutos.

Convocatoria del Málaga CF

Convocatoria del Málaga CF para la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Málaga CF

El rival

El Sporting de Alcázar CF, también denominado EMERS Sporting de Alcázar, milita en la Primera Autonómica Preferente de Castilla-La Mancha. El conjunto manchego afronta la eliminatoria con la ilusión de medirse a un equipo de Primera División y aprovechar el factor campo para intentar dar la sorpresa.

El club de Alcázar de San Juan ha preparado el encuentro como una gran cita para la localidad. La Real Federación Española de Fútbol dio el visto bueno al Manuel Delgado Meco para acoger el partido.

Se trata de una eliminatoria a partido único y, en caso de empate al término de los 90 minutos, se resolverá con una prórroga y, si fuera necesario, una tanda de penaltis.

Fecha y hora del Sporting de Alcázar - Málaga CF de Copa del Rey

El partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey se disputará este martes 27 de octubre a partir de las 21:00 horas en el Polideportivo Manuel Delgado Meco de Alcázar de San Juan.

Dónde ver el Sporting de Alcázar - Málaga CF de Copa del Rey

El encuentro entre Sporting de Alcázar y Málaga CF podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar LALIGA 3.

El choque comenzará a las 21:00 horas y decidirá qué equipo continúa adelante en el torneo del KO.

Dónde seguir online el Sporting de Alcázar - Málaga CF

El partido también podrá seguirse online a través de EL ESPAÑOL de Málaga, con toda la información previa, las alineaciones, el minuto a minuto, los goles y las reacciones posteriores al encuentro.