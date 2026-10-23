Fecha y hora del Alavés - Málaga CF de Primera División

El partido correspondiente a la décima jornada de Primera División se disputará este viernes 23 de octubre a partir de las 21:00 horas en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria.

Dónde ver el Alavés - Málaga CF de Primera División

El encuentro entre Deportivo Alavés y Málaga CF podrá seguirse en directo por televisión a través de DAZN, que incluye la retransmisión en abierto en su programación para este partido de la décima jornada.

Dónde seguir online el Alavés - Málaga CF

Como cada jornada, el partido también podrá seguirse online a través de EL ESPAÑOL de Málaga, con toda la información previa, las alineaciones, el minuto a minuto, los goles y las reacciones posteriores al encuentro.

Dónde seguir online el Alavés - Málaga CF

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