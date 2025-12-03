2-1 | El Málaga CF firma otro desastre copero en Talavera

Los jugadores del Talavera celebran un gol en el partido contra el Málaga CF de Copa del Rey. CF Talavera de la Reina

Talavera 2

1 Málaga

Otro bochorno copero del Málaga CF. El conjunto de la Costa del Sol cayó eliminado a manos del Talavera en la segunda ronda de la Copa del Rey tras caer 2-1 en el estadio El Prado, donde regresó después de 27 años para firmar otra jornada sonrojante.

El Talavera cambió el martes, un día antes del partido, de entrenador. Había perdido los últimos cinco partidos en Primera RFEF, donde es penúltimo del Grupo 1. Nada que no haya impedido al Málaga acumular otro desastre similar a los del Escobedo o algunos de infausto recuerdo.

Al Málaga no hay que exigirle nada en la Copa del Rey, pero sí que compita. Y además este partido podría servir para mantener la dinámica positiva de los dos primeros partidos de Funes al frente del banquillo malaguista.

También, en caso de haberse clasificado, la oportunidad de recibir a un equipo de Primera División en La Rosaleda.

Pero nada de eso. Una segunda parte nefasta, con dos goles de Sergio Montero, hundieron a un Málaga que sólo pudo reaccionar en el minuto 88 con el tanto de Adrián Niño para recortar distancias.

Funes llenó de sus suplentes el equipo titular: Carlos López; Gabilondo, Murillo, Montero, Dani Sánchez; Arriaza, Rafa; Haitam, Ochoa, Lobete y Chupe.

Con ese equipo se dedicó a amasar la pelota de un lado a otro durante los primeros 45 minutos en los que sólo contó con una ocasión muy clara de Haitam que disparó a quemarropa al portero local.

Sólo en los últimos minutos del primer tiempo el Málaga acumuló varios córners, pero les faltó profundidad y ritmo a los de Funes.

En el descanso Ochoa y Haitam se quedaron en la caseta dejándole su sitio a Rafita y a Jauregi.

El Málaga tuvo una ocasión clara en la primera jugada de la reanudación y ahí se quedó. En el 55', Sergio Montero remató de primeras dentro del área, solo como la una, un balón que había despejado el Montero de Málaga al cielo de Talavera. Sin dejarla caer, el jugador local la mandó a una esquina, imposible para Carlos López.

Lo que siguió fue un vendaval local frente a un Málaga noqueado. Hasta que llegó la puntilla otra vez en las botas de Montero, que se aprovechó de la inseguridad de la defensa malaguista para ser de nuevo el más listo de la clase dentro del área y batir de nuevo a Carlos López en el minuto 65.

De ahí hasta el final. Nada. Ni Larrubia, ni Niño, ni Badiola hicieron reaccionar al equipo malaguista, que sólo encontró portería en el minuto 88, con Niño empujando la pelota tras una asistencia de Badiola desde la derecha.

Fue el primer tiro a puerta desde que se adelantó el Talavera, que en cuanto olió la sangre se fue a por el Málaga para eliminarlo de la Copa del Rey, dejándole la cara colorada y la primera derrota de la era Funes.