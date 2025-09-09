El Málaga CF ya conoce los horarios de sus próximos cuatro partidos

La temporada del Málaga CF ya ha cogido velocidad de crucero después de haber disputado cuatro jornadas de liga con un balance de ocho puntos.

Los de Sergio Pellicer ya conocen las fechas y horarios de los próximos cuatro partidos de la temporada, con varios duelos sobre el papel muy exigentes.

Los blanquiazules tienen un doble desplazamiento lejos de La Rosaleda en las jornadas 7 y 8.

El Málaga afronta lo que resta del mes de septiembre con la visita al SD Huesca el sábado 13 de septiembre a las 18:30 horas.

El duelo en El Alcoraz se presenta como una prueba importante para los blanquiazules, que buscarán confirmar sus sensaciones lejos de La Rosaleda ante un rival siempre incómodo en su estadio.

El domingo 21 de septiembre a las 18:30 horas, el Málaga recibirá en La Rosaleda al Cádiz CF, en el segundo derbi andaluz de la temporada tras el empate contra el Granada. El choque se perfila como uno de los más atractivos del mes, tanto por la rivalidad como por lo que hay en juego en la tabla, con dos equipos que han calcado el arranque de temporada.

La agenda malaguista continuará con un desplazamiento que siempre es exigente y no se le da bien a los blanquiazules.

El domingo 28 de septiembre a las 16:15 horas, los de la Costa del Sol visitarán El Plantío para enfrentarse al Burgos CF, un equipo que ha convertido su estadio en un fortín y que suele poner las cosas difíciles a cualquiera que lo visite.

Ya en octubre, el calendario depara otra salida complicada. El domingo 5 de octubre a las 18:30 horas, el Málaga viajará a Santander para medirse al Real Racing Club. Será un encuentro de vieja rivalidad histórica en el fútbol español, con dos aficiones de peso y con aspiraciones de asentarse en la parte alta de la clasificación.

Fechas y horarios de los próximos partidos del Málaga CF en Segunda División:

SD Huesca vs. Málaga CF, sábado 13 de septiembre. Hora: 18:30.

Málaga CF vs. Cádiz CF, domingo 21 de septiembre. Hora: 18:30.

Burgos CF vs. Málaga CF, domingo 28 de septiembre. Hora: 16:15.

Racing de Santander vs. Málaga CF, domingo 5 de octubre. Hora: 18:30.