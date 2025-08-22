Locura por el Málaga CF: récord de abonados y 18.000 personas en lista de espera

No hay quien frene la fiebre por el Málaga CF. La afición ha vuelto a batir el récord de abonados para la temporada 2025-2026 con una cifra total de 26.600 socios. Y además, 18.000 malaguistas están en lista de espera.

Locura, 'Malagamanía' o llámenlo como quieran, pero va a ser cierto eso de que La Rosaleda ya se queda pequeña. Por segunda temporada consecutiva, el Málaga tiene una lista de espera de miles de aficionados que superan con creces la capacidad del estadio de Martiricos -30.044 espectadores-.

"Brutal. Finalizamos la campaña de abonos con un… ¡NUEVO RÉCORD HISTÓRICO! ¡GRACIAS, GRACIAS y 26.598 veces más GRACIAS!", así anunció el club el nuevo récord de abonados.

La temporada 2024-2025, impulsado por el ascenso a Segunda División y la locura desatada en las calles, el club alcanzó la cifra de 26.550 abonados.

Esta temporada, cuando comenzó la campaña, . El club puso a la disposición de los malaguistas apuntados en la lista de espera 1.350 localidades, y todas se han agotado como era de esperar.

La Rosaleda se cuela cada jornada que el Málaga CF juega como local en el top de los estadios con más aficionados al fútbol en España entre Primera y Segunda División, sólo superado por equipos como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla, Betis o Athletic Club.

En Segunda, rivaliza con el Deportivo de La Coruña como los estadios más concurridos de la categoría.

El malaguismo tiene una nueva oportunidad de demostrar que es una de las aficiones más fieles de España este mismo domingo 24 de agosto a partir de las 21:30 horas contra la Real Sociedad B en la segunda jornada de Segunda División tras el empate a uno contra el Eibar en el debut liguero.