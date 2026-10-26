Sonia Rivero, la cuponera malagueña que es bronce mundial disparando a ciegas: “Apuntamos gracias al oído”

Ha fundado junto a sus compañeros el Club de Tiro 9.10 para conseguir financiación y visibilidad para su modalidad deportiva, contando con el patrocinio local de un empresario malagueño.

Compite en la categoría VIS con un antifaz opaco y apunta orientándose a través del sonido que emite una mira especial adaptable para deportistas con discapacidad visual.

Sonia Rivero, vendedora de cupones de la ONCE en Málaga, ha logrado la medalla de bronce individual en carabina de pie a 10 metros en el Mundial de Changwon.

Hagan la prueba. Busquen una diana, colóquense a unos 10 metros y traten de acertar en el centro con lo que tengan a mano. Un dardo, una de esas pelotas con velcro de los niños o, si son cazadores, su propia escopeta. Lo más probable es que no hayan dado en el blanco. Algún dardo se habrá quedado por el camino.

Ahora repitan el ejercicio con los ojos tapados. “¿Y cómo voy a hacer eso?”, se preguntarán. Aunque parezca imposible, hay quien lo hace. Y lo hace mejor que casi nadie en el mundo.

Se llama Sonia Rivero, tiene 45 años, es malagueña y vende cupones de la ONCE en el Centro Comercial Rosaleda de Málaga. Ve apenas un 5%. Para competir, el reglamento le obliga además a ponerse un antifaz opaco, de modo que ni siquiera ese mínimo de visión le sirva de ayuda. La tiradora acaba de volver de Changwon (Corea del Sur) con la medalla de bronce individual en carabina de pie a 10 metros, en la categoría VIS para deportistas con discapacidad visual. Es la tercera mejor del mundo en su modalidad.

Hasta las cinco de la tarde, Rivero suele estar “repartiendo suerte” en su puesto de la ONCE. Media hora después, la cuponera se convierte en tiradora. Cuelga el chaleco verde, se enfunda el traje de tiro, empuña la carabina y se coloca el antifaz que la deja a oscuras frente a la diana. Realiza cada entrenamiento en la sede de la ONCE, donde cuenta con una galería donde pasa horas entrenando.

Rivero es albina “de pura cepa”, como ella misma dice, y esa condición genética le provoca una deficiencia visual severa. Con gafas, la imagen gana algo de nitidez, "pero tampoco demasiada". Con un sentido del humor brutal, la malagueña reconoce que ve "entre poco y mal", "pero ya me he acostumbrado".

En cuanto a la pregunta que les hacía al inicio del artículo, ella misma se la replanteó en su momento. Concretamente en 2001, cuando le propusieron probar en un taller de la ONCE. "¿Cómo voy a pegar tiros yo? ¡Si no veo un carajo!", les dijo con arte. Hoy, 25 años y un buen puñado de medallas y trofeos después, sabe el secreto. En su modalidad, la vista poco tiene que hacer: "apuntamos gracias al oído".

Una mira que suena

Su modalidad comparte base y reglamento con el tiro olímpico de carabina de aire a 10 metros. Las posiciones son las mismas, las normas también. La diferencia está en la mira. Explica Rivero que “en vez de un dióptero y un punto de mira, que es con lo que ven ellos, nosotros escuchamos”. “Nuestra mira emite sonidos. En vez de ver el blanco, escuchamos el blanco”, detalla.

En su categoría compiten personas con deficiencia visual y ciegos totales. Para que nadie parta con ventaja, todos disparan con antifaz o gafas opacas, una norma que se impuso a nivel internacional entre 2021 y 2022. La malagueña bromea con que, “encima de medio ciega, más ciega todavía”. El objetivo es que el único sentido que guíe al tirador sea el oído, tenga o no algo de resto visual.

Adaptarse fue un proceso duro. Cuenta que “la vista te equilibra mucho” y que, al taparse los ojos, “el sentido del equilibrio se pierde también un poquito”. A principios de 2022 la convocaron para el Campeonato de Europa y tuvo que hacer en 3 meses una transición que normalmente se haría de forma paulatina. Se tuvo que preparar para aprender a tirar totalmente a ciegas y acostumbrarse al sonido.

Llegaba a ese torneo después de 15 años sin pisar una competición internacional tras un parón que hizo para centrarse en la maternidad. Admite que fue “sin expectativas ninguna” y que eso jugó a su favor. "Cuando me relajo me salen las cosas, la tensión a mí me mata. Cuando me pongo en que lo tengo que hacer bien, me salen las cosas al revés. Voy al revés del mundo”, resume entre risas.

Una imagen de Sonia. Cedida

Cada prueba tiene dos partes. Primero, una clasificatoria de 60 disparos que se prolonga alrededor de una hora y cuarto. Los 8 mejores pasan a una final por eliminación. Rivero suele estar tranquila. Cuando entra a la final, los nervios, por desgracia, a veces se hacen con ella. "Más de lo que me gustaría".

Trayectoria deslumbrante

Rivero está afiliada a la ONCE desde los 8 años y vende cupones desde 1998. Su relación con el tiro empezó ya hace 25 años tras aquel “vente y prueba”. Y se quedó.

Enseguida se vio que tenía talento. Al poco tiempo de empezar ya estaba en un Campeonato de España y en 2002 se proclamó campeona de Europa, título que repitió en 2003. Ella seguía viéndolo como una afición entonces. Para ella, el tiro es “un hobby y un divertimiento, un complemento a mi vida”. “El día que no me divierta, chungo”, advierte. Aunque es honesta y reconoce que a "nadie le gusta perder". "Yo no iba a ser menos", explica.

En plena cresta de su carrera deportiva llegaron sus dos hijos y tuvo que elegir entre el trabajo, la crianza y la carabina. "El trabajo no lo podía evitar, y a los enanos tampoco", dice. Así que se retiró y no volvió hasta 2017, cuando los niños ya eran mayores. Su regreso tuvo algo de travesura.

Bajó a la galería sin decir quién era y se hizo pasar por una principiante más. Cuenta que, cuando le tocó su turno, el monitor empezó a explicarle el funcionamiento y ella acabó indicándole dónde estaba cada cosa en la galería. El hombre empezó a sospechar. “Pegué cuatro tiros y me dijo... 'Bueno, tú te vas a quedar', relata entre risas. Desde entonces no lo ha vuelto a dejar.

Sonia, en el podio, con su amiga Isabel. Cedida

Un bronce con espina

El Mundial de Corea del pasado mes de septiembre fue una paliza física antes incluso de empezar para la malagueña. Salió de casa el día 6 y regresó el 17, después de un itinerario de 4 vuelos que la llevó de Málaga a Madrid, de ahí a Múnich, después a Seúl y finalmente a Changwon. El equipo español viajó unos días antes para adaptarse al horario. Admite que la distancia, la comida y el jet lag pasan factura.

Tampoco llegaba en su mejor momento. Arrastra desde hace meses una lesión de hombro y viajó con una idea realista de las opciones que tenía en la competición. Sabía que la modalidad de pie estaba bien preparada y que la otra no. Fue precisamente la de pie la que le dio el bronce.

Con ese bronce tiene una espina clavada. El segundo le llevó apenas cuatro décimas y se quedó muy cerca de la plata. "Me dolió más eso que quedarme a ocho puntos", declara. Se confiesa como una persona muy autoexigente, a veces más de la cuenta, y lamenta que el último disparo "no salió como quería".

Por equipos, España se colgó la plata en la posición de tendido. En la de pie, según Rivero, el equipo terminó primero y se quedó sin medalla porque su compañero, el vizcaíno Ager Solabarrieta, fue descalificado al final de la clasificatoria tras no superar el control de rigidez de la chaqueta. "Para mí somos oro por equipo", dice.

En Changwon también vio ganar el oro a Isabel López, otra tiradora andaluza de 18 años con la que hizo piña. Asegura que “es como mi yo de hace 25 años”. “Me veo tan reflejada. En el pasotismo, en el 'solo vengo a divertirme'”, explica. Se define como “la mamá pollito” del grupo y defiende que los veteranos tienen que arropar a quienes llegan para que el deporte siga creciendo.

Los ojos que le faltan

En este deporte hay una figura clave, el guía. El de Rivero en las grandes citas es Toni, con quien compite desde 2024. Lo define como “mis ojos” y “mi guardaespaldas”. Él prepara el equipo, la coloca y la corrige. Durante la competición no pueden hablar, así que todo se comunica con gestos y toques. Explica que eso exige “una simbiosis muy buena y una confianza increíble”.

La dificultad es que Toni vive en Madrid. Se ven 6 o 7 veces al año, en los campeonatos nacionales y en alguna cita internacional, y el resto del tiempo trabajan por teléfono y videollamada. Han conseguido hacer muy buen equipo.

En Andalucía la guía Christian, un joven de 18 años que empezó con ella el año pasado y al que ha tenido que enseñar desde cero. Con él ha ganado campeonatos andaluces. La mayoría de sus compañeros tienen como guía a su pareja, pero en su caso, depende de voluntarios y de personas “que se nos van poniendo por el camino”. "He trabajado con muchísima gente".

35 kilos de equipo

Rivero entrena de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 en la pequeña galería de la ONCE en Cuarteles. Para ella, tener ese espacio para entrenar es "un regalo". Las galerías de aire comprimido que hay en Málaga están en polígonos y ella no conduce, lo que le hubiera complicado mucho mantenerse en el deporte. Recuerda que su equipo pesa 35 kilos y que cargar con él cada día hasta las afueras, aunque fuera en autobús, sería “inviable”.

Son jornadas largas de ensayo y esfuerzo que encadena con su trabajo de 09.30 a 17.00. "Soy de las que piensa que si queremos cumplir objetivos, hay que currar", declara.

El apoyo llega de la Federación Española de Deportes para Ciegos, que gestiona su participación en los campeonatos internacionales, y de las delegaciones de la ONCE, que forman a los nuevos tiradores. Rivero percibe que poco a poco tienen más "escaparate" entre los tiradores convencionales. El seleccionador, Luciano Puerta, es uno de los responsables de la Federación Española y les ayuda a darse a conocer. Cuando viajan a Madrid entrenan también junto a deportistas de carabina convencional.

Asegura que la sorpresa es habitual entre los tiradores profesionales cuando tratan de tirar como ellos. "Lo han intentado y no le dan ni al papel", cuenta entre risas. Así, lamenta que su modalidad no sea paralímpica. "Creo que tendríamos muchas oportunidades. Otro gallo cantaría".

Un patrocinador de barrio

A su vuelta de Corea llegó un apoyo inesperado. Sabino Ginés, dueño de varios negocio de La Luz y amigo de su pandilla desde hace años, decidió patrocinarla. Rivero lo llama cariñosamente “el alcalde de La Luz”, porque tiene un bar, varios supermercados, una droguería, y encima "ayuda a todo el mundo. Durante años se había tanteado el patrocinio y, finalmente, este año ha decidido apoyar el deporte malagueño, "como debe ser". Encontrar patrocinios en modalidades tan minoritarias, explica Rivero, "suele ser de lo más complicado".

La colaboración y el apoyo de Ginés se dirige especialmente al Club de Tiro 9.10, una entidad que Rivero ha fundado junto a otros compañeros de su modalidad. Explica que tuvieron que crearlo “para conseguir fondos para poder salir fuera” y dar más visibilidad a su deporte. Sus medallas también suman al proyecto, que sigue buscando apoyos. La tiradora aprovecha para lanzar un llamamiento a las empresas malagueñas que “quieran unirse al proyecto nuestro de promoción del deporte”. El club tiene página web y perfiles en Instagram y Facebook.

En casa, sus hijos viven el hecho de que "su madre pegue tiros" con mucha naturalidad. Uno de ellos acaba de cumplir 24 años. "Siempre han sido unos pasotas, no le han dado demasiada importancia", explica entre risas su madre. Ahora la ven salir de viaje cada dos por tres y presumen, ya desde la madurez, del bronce que ha conseguido su madre. Los que se sorprenden son sus amigos cuando entran en casa y ven la vitrina llena de medallas y trofeos. Ya ni mencionar lo que piensan cuando ven las armas. "Siempre dicen: '¿Pero tu madre a qué se dedica? ¿En serio pega tiros? ¡Madre mía!", concluye su madre entre risas.