Maratón con récords en Málaga: Mande Bushendich y Misgane Alemayehu logran las mejores marcas de la historia

Como ya viene siendo tradición, Málaga se ha convertido en epicentro nacional e internacional del atletismo con la Generali Maratón.

La cita, que alcanzaba su 15ª edición, ha contado, según los organizadores, con unos 22.000 participantes, el mayor número en su aún corta historia.

De ellos, 11.000 estaban destinados al maratón, mientras que los 11.000 optaban por el medio maratón.

La salida estaba programada a las 08:30 horas y ha contado con la presencia, entre otras autoridades, del alcalde, Francisco de la Torre.

Los ganadores del maratón han sido Mande Bushendich (02:06:07), en la categoría masculina, y Misgane Alemayehu Wolteji (02:24:43) en la categoría femenina. En ambos casos, son las mejores marcas de la prueba.

Desde su inicio, la prueba ha vivido un crecimiento continuo en participación, diversidad y proyección internacional.

Este año el Generali Maratón de Málaga ha estrenado recorrido, siendo más rápido y lineal, generando un trazado más cómodo para todos los participantes.

El carácter global del maratón malagueño queda demostrado en que ha habido corredores de más de 90 países y de los cinco continentes. El porcentaje de extranjeros ha sido del 66%.