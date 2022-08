Fernando Alonso se vuelve a equivocar

Cuarenta y un años recién cumplidos y toda una vida, desde los 4, enfocada a llegar a lo más alto en el mundo de la competición automovilística. Un campeonato del mundo de karting, dos de F1 y uno de resistencia lo avalan, además de ser considerado por los especialistas como uno de los cinco mejores pilotos de la historia de la especialidad, aunque el número de títulos no indique eso.

La Fórmula 1 es la máxima expresión de la tecnología y el rendimiento mecánico en el mundo de la competición. Sin embargo, ese exceso de tecnología obliga a los pilotos a ser poco menos que meros espectadores, que dirigen el volante de unas máquinas increíblemente caras y rápidas.

Así las cosas, con una carrera prolífica en la categoría Alonso se permitió el lujo de dejar la F1 hace cuatro años para explorar otras categorías que le tentaban, por el desafío que representaban para alguien que tiene unas ganas enormes de pilotar, sea el vehículo que sea. Y lo hizo bien, muy bien.

Estuvo luchando por la victoria en su primera participación en las 500 Millas de Indianápolis, ganó dos veces la carrera más importante del mundo en la categoría resistencia, las 24 Horas de Le Mans, ganó el Campeonato del Mundo de Resistencia de 2019 y fue capaz de ser el mejor debutante del Dakar de 2020, incluso subiendo al podio de una etapa, todas especialidades que nada tienen que ver con los monoplazas de la F1.

La pregunta que me hago es simple: ¿cómo un piloto que ha demostrado una asombrosa adaptación a tan diferentes categorías se empeñó en volver a la Fórmula 1 en 2021 y no continuar en esa línea de exploración de nuevos desafíos para convertirse, con toda probabilidad, en el piloto más versátil y rápido de la historia de las competiciones? Ese fue su primer error.

Estos dos años en Alpine han demostrado lo que incluso él sabe perfectamente: no hay milagros en la F1. Si un coche no es competitivo, en dos años no puede estar ganando carreras, por muy bueno que sea el piloto. Es imposible.

Pero se ha vuelto a equivocar fichando por Aston Martin para el año que viene ya que ahora, a los 41 años, sus cualidades al volante no podrán durar eternamente porque cualquiera de los jóvenes que se incorporan a la categoría lo puede jubilar, como él mismo hizo con Schumacher en 2006.

Que Aston Martin sea un proyecto ganador es difícil de creer, por mucho que el dinero inyectado por su propietario quiera conseguir. Hacen falta años para hacer que un equipo de competición pase del penúltimo puesto a la cabeza del campeonato.

Y Fernando Alonso no está para seguir esperando y que suene la flauta, mientras desperdicia estos valiosos años que podría disfrutar en otras especialidades. En eso Carlos Sainz padre fue mucho más inteligente. Ojalá me equivoque, pero mucho me temo que el año que viene seguirá luchando simplemente por acabar dignamente las carreras de F1.

Carlos Sedano es expiloto y periodista de motor.

