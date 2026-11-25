La Universidad de Málaga regula cómo actuar si un alumno copia en un examen: del cero al expediente

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LO ESENCIAL Las claves La Universidad de Málaga aprueba la Guía de Buenas Prácticas en Pruebas de Evaluación para regular la actuación docente ante casos de fraude académico. Los profesores pueden retirar exámenes, expulsar del aula o exigir identificación, pero tienen estrictamente prohibido cachear o registrar las pertenencias del alumnado. Negarse a colaborar ante sospechas de copiase reflejará en un acta y podrá derivar en la apertura de un expediente disciplinario a través del Servicio de Inspección. La UMA aclara que suspender con un cero es una consecuencia académica automática y no una sanción, por lo que resulta totalmente compatible con futuras medidas disciplinarias.

Un móvil encendido, una chuleta escondida o una mirada al examen del compañero pueden acabar con una prueba de evaluación. Pero ¿hasta dónde puede llegar un profesor cuando sospecha que un alumno está copiando? La Universidad de Málaga (UMA) acaba de fijar por escrito cómo debe actuar el docente ante estas situaciones, qué medidas puede adoptar y cuáles quedan expresamente prohibidas.

La nueva Guía de Buenas Prácticas en Pruebas de Evaluación, aprobada por el Consejo de Gobierno de la UMA este mes de noviembre, también establece qué ocurre después de detectar un posible fraude académico y medidas como expedientes disciplinarios.

La guía parte de la definición del Reglamento 8/2026 de la UMA, de acuerdo con la Ley 3/2022 de convivencia universitaria: cualquier comportamiento que tienda a falsear los resultados de un examen o trabajo, propio o ajeno, necesario para superar una asignatura.

También cuentan como fraude facilitar la copia a otro estudiante, comunicarse con alguien dentro o fuera del aula, suplantar a otra persona o dejarse suplantar, falsificar documentos, ignorar las indicaciones del profesor, alterar el desarrollo de la prueba o faltar al respeto al docente, según se detalla en el documento.

La primera parte del mismo recoge normas que ya existían, pero que ahora se explican con claridad. Se recomienda que el profesorado las recuerde antes de cada prueba, por ejemplo, colgándolas en el Campus Virtual, aunque si no lo hace eso no significa que dejen de aplicarse.

La más conocida es la del móvil: nada de teléfonos, tabletas ni otros dispositivos sin autorización expresa. Quien los lleve debe tenerlos apagados y fuera de su alcance, y si se pierden o se estropean, ni el profesor ni la Universidad responden.

Tampoco vale hablar, pasarse notas, intercambiar exámenes o echar un vistazo al del vecino una vez empezada la prueba. Y conviene ir ligero de equipaje, porque apuntes, libros, cuadernos y bolsos pueden acabar en el suelo del aula o en la entrada.

El profesor también puede pedir un documento de identidad (DNI, tarjeta de residencia o pasaporte) a la entrada y exigir que se mantenga a la vista durante el examen. Quien no pueda identificarse puede quedarse fuera, aunque la medida debe ser proporcionada.

Una vez empezada la prueba, de aquí no se sale salvo permiso, y quien se marche debe entregar el examen. Llevárselo fuera del aula está prohibido y puede costar un cero. Desobedecer al profesor o alterar el orden puede acarrear la expulsión inmediata, la calificación de cero y, si el docente lo solicita, un expediente disciplinario.

Fraude

Ante una conducta fraudulenta, el profesor puede retirar la prueba al estudiante anotando brevemente la incidencia, pedirle que cambie de ubicación (y expulsarlo del examen si se niega) o directamente expulsarlo del aula. En las evaluaciones online, si detecta por ejemplo un dispositivo no permitido, le comunicará que su sesión ha terminado y le explicará el motivo.

Cuando la sospecha es que el alumno lleva material prohibido, ya sea papel, móviles, gafas inteligentes o pinganillos, el docente puede pedirle que colabore en la verificación, preferiblemente delante de un testigo, otro profesor del equipo. Si el estudiante se niega, se levantará un acta con las circunstancias, la negativa y las razones que haya dado, para lo que la guía incluye un modelo en su Anexo I.

Esa negativa se valorará de cara a un posible expediente disciplinario y a la prueba de autoría que recoge el artículo 19 del Reglamento de Procesos de Evaluación, de lo que el profesor advertirá al alumno.

El profesorado no puede tocar al estudiante, registrar su ropa, sus bolsillos o sus pertenencias, ni realizar ninguna actuación de carácter invasivo. Y no hay excepciones: ni por la intensidad de los indicios, ni por el comportamiento del alumno, ni porque se niegue a colaborar. El texto se apoya en el derecho a la integridad física y moral (artículo 15 de la Constitución), a la intimidad personal (artículo 18.1) y en el principio de dignidad de la persona (artículo 10.1).

Si, agotadas las comprobaciones, persisten los indicios sin un resultado concluyente, el docente se limitará a advertir de la prueba de autoría, documentar la incidencia en el acta y trasladarla a los órganos competentes, con plena garantía del derecho de defensa del estudiante.

El recorrido del caso empieza con un formulario electrónico que el profesor rellena en la web del Servicio de Inspección, tras identificarse con su usuario de la UMA. En él consigna los datos del estudiante (nombre, apellidos, DNI, titulación y asignatura), hace un breve relato de los hechos y adjunta las pruebas que considere oportunas. Si hay material no autorizado, lo incautará siempre que sea posible y lo fotografiará o escaneará. Si no puede, lo describirá al detalle y, en el caso de un dispositivo electrónico, procurará aportar una foto.

La Inspección de Servicios enviará una copia de la información a la Dirección del Centro y, si se dan los requisitos, iniciará el procedimiento disciplinario previsto en el artículo 19 de la Ley de Convivencia Universitaria.

La guía aclara un matiz: el cero en la prueba no es una sanción, sino una medida académica que el profesor aplica automáticamente, porque se entiende que el estudiante no ha acreditado la adquisición de competencias. Por eso es plenamente compatible con un expediente disciplinario posterior, que sí puede acarrear sanciones.

Las recomendaciones son de carácter general y cada centro podrá completarlas mediante acuerdo de su Junta de Centro.