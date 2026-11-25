Un colegio de Cártama convierte una grieta en un mensaje contra la violencia de género: "No todas se ven"

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LO ESENCIAL Las claves Más de 400 alumnos del CEIP Cano Cartamón de Cártama lanzan 'La Grieta', un proyecto audiovisual con motivo del 25N para visibilizar las señales invisibles de la violencia de género. El alumnado formó una gran grieta humana en el patio escolar, grabada con dron, utilizando inteligencia artificial y material pedagógico adaptado para concienciar sobre el problema. La iniciativa, impulsada por el profesor Alfonso Gamero, cumple nueve años consecutivos promoviendo la prevención y la educación en igualdad desde las aulas.

La violencia de género no siempre comienza con un golpe. A veces se esconde detrás de una broma, un silencio o un gesto de control que pasa inadvertido. Con esa idea, más de 400 alumnos de un colegio de Cártama han dado forma a La Grieta, un proyecto audiovisual que, con motivo del 25N, busca poner imagen a esas señales invisibles y recordar que por cada grieta también puede entrar la luz.

La iniciativa, impulsada por Alfonso Gamero, profesor de Música del CEIP Cano Cartamón de la Estación de Cártama, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es la novena campaña consecutiva con la que el colegio trabaja la sensibilización y prevención de la violencia de género.

La idea de esta novena entrega llegó a su mente este pasado verano cuando "estaba de vacaciones con mi familia en Croacia, vi una grieta en una roca y se me ocurrió", recuerda Gamero en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga.

Ahí nació la metáfora que da sentido a todo el trabajo y que intenta enseñar que la violencia no siempre empieza con un golpe. "Hay veces que empieza con pequeñas señales como una broma, un silencio, el control o que alguien tenga contigo un desprecio", explica el profesor.

Aquí el docente hace hincapié en que una grieta no es solo una ruptura, puesto que por ella también puede entrar la luz y "no tiene que ser el final de la historia. También puede ser el lugar por el que empiece el cambio", frase que cierra el audiovisual.

"Hay que darle visibilidad al problema, pero también a la esperanza. Siempre tenemos que tener la posibilidad de intervenir, de ayudar, de intentar cambiarlo", señala el docente.

400 alumnos y globos negros

Como cada año, todo el colegio, desde Infantil hasta sexto de Primaria, salió al patio para formar un símbolo. Esta vez, los más de 400 alumnos del centro, vestidos de negro y con globos negros, dibujaron con sus cuerpos una gran grieta que solo se aprecia desde el aire.

Para grabarla, Gamero pilotó él mismo el dron con el que grabó las tomas aéreas, mostrando esa grieta gigante con una flor violeta en el centro del patio. Este año, además, el vídeo usa inteligencia artificial para transformar espacios del día a día del colegio.

"A los alumnos les encanta" porque “se ven ahí: es su patio, su pasillo, la foto de su amiga, y ven cómo todo eso se transforma”, ya que “no son solo los espectadores, sino también los protagonistas”, como Irene, la alumna de sexto que ha narrado la historia.

Esta actividad no consiste en solo grabar el vídeo. Antes de salir al patio, el alumnado trabaja en clase lo que va a representar. Para este año, Gamero preparó para el profesorado material previo con preguntas para debatir sobre el tema.

Nueve años de vídeos

Todo empezó en 2018 con La puerta violeta, un videoclip musical que tuvo mucha difusión. Después llegaron Volamos juntos, Sonrisas escondidas, Juntos pararemos esto, No veas normalidad donde no la hay, Acabemos con el bucle, Que no te coman el coco y Preguntar

Para que el proyecto llegue a más estudiantes, Gamero ha preparado también un dossier didáctico para trabajar el tema desde Infantil hasta Secundaria, que ahora se está adaptando con pictogramas para el alumnado con necesidades educativas. "No se trata de un día. Esto es para que continúen trabajando todo el año", subraya.

Además, hace hincapié en que todo empieza por la educación y en hacer que los estudiantes aprendan a no hacer sentir mal al otro y en dejar de ver como normales actitudes que no lo son.

Asimismo, concluye deseando que "ojalá algún día dejemos de hacer estos vídeos" y que "ojalá sea porque ya no hacen falta".