Los comedores escolares de Málaga, en el foco: la Junta mantiene las inspecciones tras las quejas de las familias

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LO ESENCIAL Las claves La Junta de Andalucía ha abierto un expediente sancionador a la empresa Mediterránea Catering tras registrar seis quejas formales de colegios en Málaga. El proceso contempla desde multas económicas hasta la posible rescisión del contrato, además de visitas de supervisión extraordinarias por parte del programa Evacole. Para mejorar el servicio y atender las demandas de la comunidad educativa, la Junta ha transformado ya 29 comedores de la provincia de línea fría a cocina in situ. Mediterránea Catering asegura no haber recibido notificación formal del expediente y afirma estar plenamente dispuesta a colaborar con la Administración.

La polémica por la comida de los comedores escolares en Málaga suma un nuevo capítulo. Tras las quejas registradas en la provincia, la delegación de Desarrollo Educativo “actúa con rigor” exigiendo “planes de refuerzo y aplicando sanciones”, donde corresponda. En este sentido, Mediterránea Catering sostiene que “hasta la fecha” no ha recibido ninguna notificación sobre un expediente informativo o sancionador en Málaga.

En lo que va de curso, según los datos aportados por la Junta de Andalucía, se han registrado seis quejas formales de equipos directivos contra esta empresa. La mayoría responden a la “preocupación social generada” y piden un cambio en el modelo de gestión del comedor.

La Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), encargada de velar por el cumplimiento de los pliegos de contratación, ha trasladado estas seis reclamaciones a sus servicios centrales para incorporarlas al expediente en curso.

Además, tras revisar la documentación y los contratos, ha abierto un expediente sancionador que contempla desde la imposición de penalizaciones económicas hasta la posible resolución del contrato si concurren las causas legalmente previstas.

De forma paralela, la APAE ha solicitado al programa Evacole —dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias— la realización de visitas de supervisión extraordinarias en determinados centros para reforzar los controles nutricionales e higiénico-sanitarios, que ya, de por sí, se vienen realizando cada curso académico.

En este sentido, el delegado territorial, Miguel Briones, destaca que, ante incidencias puntuales, “se actúa con rigor abriendo expedientes, exigiendo a las empresas planes de refuerzo y aplicando sanciones allí donde corresponda, en virtud de lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre de 2017”.

Comedor colegio Cártama

En el caso concreto del municipio de Cártama, no ha habido ninguna reclamación formal por parte de los equipos directivos de sus centros educativos a la APAE, si bien, algunas AMPAS han formulado sus quejas en relación con la calidad y la cantidad de la comida servida en sus comedores por la empresa Mediterránea Catering.

Desde la Delegación Territorial se destaca que la Junta de Andalucía está transformando desde 2019 el modelo de línea fría para atender así las solicitudes de las comunidades educativas y respetando siempre la postura de los consejos escolares y el principio de autonomía de gestión de los centros educativos. En este marco, ya se han transformado 29 comedores en la provincia de línea fría a cocina in situ.

En Cártama, y siguiendo la estrategia para transformar las cocinas a la modalidad in situ, las actuaciones de la Consejería de Educación comenzarán por el CEIP Flor de Azahar, cuyas instalaciones se adecuan a los requisitos exigidos.

Versión Mediterránea Catering

Por su parte, desde Mediterránea, la empresa que da servicio en 132 de los 340 comedores escolares de la provincia, insisten en que no han recibido “hasta la fecha” ninguna notificación sobre la apertura de un expediente informativo o sancionador relacionado con su servicio en colegios malagueños.

De igual forma, la compañía sostiene que está “plenamente dispuesta” a colaborar con la Administración y a facilitar toda la información que se le pida.

Además, afirma que habla de forma continua con los equipos directivos y las AMPAS de los centros malagueños donde trabaja. Según la empresa, ese diálogo le permite “conocer de primera mano sus inquietudes” y mejorar el servicio.

La firma señala que entiende “la preocupación que estas informaciones puedan generar entre las familias” y reitera su compromiso con la calidad, la seguridad alimentaria y el bienestar del alumnado.