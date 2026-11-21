Más de 2.400 escolares participan en la Red Escolar de Protección Marina de Fundación Unicaja y Fundación Aula del Mar

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LO ESENCIAL Las claves Fundación Unicaja y la Fundación Aula del Mar Mediterráneo refuerzan la Red Escolar de Protección Marina para llegar a más de 2.400 escolares andaluces en el curso 2026/2027. El proyecto prevé extenderse a 48 municipios del litoral andaluz, custodiando entre 48 y 100 kilómetros de costa mediante itinerarios educativos y labores de vigilancia ambiental. Los estudiantes actuarán como 'centinelas marinos' evaluando la biodiversidad y recogiendo datos sobre el estado de las playas para fomentar la ciencia ciudadana. La iniciativa consolida el éxito de la edición anterior e incluirá novedades como una Guía Didáctica para docentes y un mapa interactivo para visualizar el trabajo realizado.

Fundación Unicaja y la Fundación Aula del Mar Mediterráneo (FAMM) refuerzan durante el curso 2026/2027 la Red Escolar de Protección Marina (REPM), un proyecto pionero de educación ambiental que convierte al alumnado andaluz en protagonista de la conservación del medio marino y litoral. La iniciativa prevé extender su alcance a todo el arco costero andaluz, 48 municipios desde Almería hasta Huelva, con la participación de 48 centros educativos y más de 2.400 escolares.

Un centenar de estudiantes del Colegio Fundación Unicaja Rosario Moreno ha participado en la jornada de hoy. Durante la primera hora, se les ha explicado esta iniciativa y se ha elegido un tramo de 4 kilómetros de la playa de la Misericordia para realizar la evaluación litoral, en la que se han recopilado muestras y datos de lo observado, que se han expuesto posteriormente por equipos. Finalmente, se les ha entregado el certificado ‘Centinelas de la Red Escolar de Protección Marina’.

La FAMM estima para este curso escolar la realización de 48 itinerarios educativos con el objetivo de que cada grupo custodie un mínimo de 1 km de entorno costero mediante la participación de entre 2.400 y 2.880 estudiantes y alrededor de 100 docentes. Gracias a esta movilización, la extensión de costa custodiada podría situarse entre 48 y 100 kilómetros, configurando una de las mayores redes escolares de vigilancia y protección del litoral de España.

La propuesta nace tras los excelentes resultados obtenidos en la edición anterior, en la que participaron 2.067 alumnos y alumnas de 23 centros educativos, que llegaron a custodiar 35,5 kilómetros de costa en 12 municipios andaluces. La elevada implicación de estudiantes y profesorado ha impulsado a ambas entidades a ampliar el programa y consolidarlo como una de las principales iniciativas de educación ambiental marina de Andalucía.

La Red Escolar de Protección Marina propone que los escolares actúen como auténticos ‘centinelas marinos’, adoptando y custodiando un tramo de costa cercano a su centro educativo. A través de salidas a la costa, observación de la biodiversidad, análisis del estado del litoral y recogida de datos ambientales, los participantes adquieren conocimientos científicos y desarrollan una actitud activa de protección hacia el entorno marino.

Entre las principales novedades previstas para el curso 2026/2027 destaca la ampliación del número de kilómetros de litoral protegidos, el refuerzo de los contenidos educativos, el seguimiento de los tramos ya custodiados en ediciones anteriores y la creación de nuevas herramientas divulgativas y científicas. Entre ellas figuran una Guía Didáctica de la Red Escolar de Protección Marina destinada al profesorado y un mapa interactivo que permitirá visualizar los tramos custodiados y el trabajo realizado por los distintos grupos participantes.

Además de fomentar la sensibilización ambiental, el proyecto generará información de interés científico. Los datos recogidos por los estudiantes mediante cuestionarios de evaluación litoral serán analizados por el equipo técnico de la FAMM para elaborar informes sobre el estado de las zonas estudiadas, fortaleciendo así la conexión entre educación, ciencia ciudadana y conservación marina.

Con esta iniciativa, Fundación Unicaja y la Fundación Aula del Mar Mediterráneo refuerzan su compromiso con la educación ambiental y la protección de los ecosistemas marinos, impulsando un modelo participativo que acerca a las nuevas generaciones al conocimiento y cuidado del mar como patrimonio natural común.