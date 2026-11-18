La Universidad Europea de Andalucía estrena un máster para formar profesionales del lujo en Málaga y la Costa del Sol

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LO ESENCIAL Las claves La Universidad Europea de Andalucía lanza un nuevo Máster en la Industria del Lujo para formar a profesionales en Málaga y la Costa del Sol. El programa nace para dar respuesta a la demanda de las empresas de sectores como hotelería de alta gama, real estate, náutica, moda y gastronomía. El claustro del máster está compuesto por expertos del sector y busca crear un punto de encuentro entre la universidad y las empresas del mercado premium. Durante la inauguración, representantes de la universidad y del Ayuntamiento de Málaga destacaron la apuesta de la ciudad por el talento y el turismo de calidad.

La Universidad Europea de Andalucía estrena nuevo Máster en la Industria del Lujo, un programa con el que la institución quiere formar a los profesionales que necesita uno de los sectores de mayor valor añadido de la economía malagueña.

El programa surge de una necesidad expresada por las propias empresas. Hotelería de alta gama, real estate residencial, náutica, moda, gastronomía y servicios personalizados reclaman perfiles que combinen gestión, conocimiento de marca y comprensión del cliente de alto poder adquisitivo, y que hoy resultan difíciles de encontrar.

"Las empresas nos lo dicen con claridad: tienen proyectos, tienen clientes, pero no encuentran profesionales preparados", ha explicado Javier Sevilla, director del máster, quien ha asegurado que la idea es cubrir ese hueco "con un claustro que conoce el sector desde dentro".

Además de su función formativa, el máster aspira a convertirse en punto de encuentro entre universidad, empresas, instituciones y profesionales vinculados al lujo y a los mercados premium de Málaga, Marbella y la Costa del Sol. Sus impulsores lo conciben como un ecosistema de conocimiento, talento y relaciones que contribuya a reforzar el posicionamiento del territorio en un sector clave para su economía.

Al acto de inauguración han asistido el concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Málaga y concejal del distrito Puerto de la Torre, Jacobo Florido; el rector de la universidad, Daniel Hormigo; el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, José Ignacio de la Vega; y el director del máster, Javier Sevilla. También participaron Juanjo García, Antonio Benito y Manuel Román, de icbrg, agencia de comunicación del programa, y los profesores Alejandro Terroba y Belén González, integrantes del claustro.

Florido ha subrayado el encaje del máster con la estrategia turística de Málaga, orientada a atraer a un visitante de mayor valor añadido y a consolidar la ciudad como destino de calidad. "Málaga ha decidido competir por calidad, no por volumen. Para eso necesitamos hoteles, servicios y experiencias a la altura, pero sobre todo necesitamos talento", ha señalado el edil.

El máster responde a una decisión del rectorado y del decanato de abrir un ámbito formativo con apenas recorrido en la universidad española, con un enfoque práctico y vinculado al tejido empresarial del territorio.

"Lanzar este máster ha sido una decisión valiente, y la tomamos porque creemos que la universidad debe anticiparse a lo que el mercado va a necesitar", ha afirmado Hormigo. El rector ha añadido que Málaga y la Costa del Sol concentran una actividad en torno al lujo que exige profesionales con una formación específica.

Por su parte, De la Vega ha defendido que "el lujo no es solo un sector: es una forma de entender el servicio, la marca y la experiencia del cliente", y ha explicado que el programa nace para formar profesionales capaces de trabajar en ese nivel de exigencia.