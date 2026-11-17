La Universidad de Málaga prevé 349,5 millones para 2027, pero alerta de un déficit inicial en su presupuesto

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LO ESENCIAL Las claves La Universidad de Málaga prevé ingresar 349,5 millones de euros en 2027, un 1,3% más que el año anterior. El incremento del gasto en personal y servicios esenciales provoca un déficit inicial en las cuentas del próximo ejercicio. El Consejo de Gobierno presenta convocatorias de 207 plazas para PTGAS y aprueba la dotación de ocho plazas de profesor titular. La UMA aprueba una guía de buenas prácticas con severas medidas para prevenir el fraude académico durante los exámenes.

La Universidad de Málaga (UMA) afronta la elaboración de su presupuesto de 2027 con un escenario económico exigente. La institución prevé unos ingresos de 349,5 millones de euros para el próximo ejercicio, un 1,3% más que en 2026. Sin embargo, esta subida no será suficiente, de partida, para cubrir el incremento de los gastos, especialmente los relacionados con la plantilla y los servicios esenciales.

Así lo recogen las directrices para la elaboración de las cuentas del próximo año que la UMA ha presentado este martes al Consejo de Gobierno.

Según las primeras estimaciones, la financiación básica de la Junta de Andalucía, principal fuente de ingresos de la institución académica, alcanzará los 253 millones de euros. Son 9,2 millones más que en 2026, lo que supone un incremento del 3,8%.

El problema es que el gasto en personal crecerá por encima de esa cifra. Con la plantilla actual, la Universidad calcula que necesitará 258,6 millones de euros para este capítulo, debido principalmente a las subidas salariales del conjunto de los empleados públicos.

A esta partida se suman los grandes contratos de servicios esenciales, como limpieza, seguridad, electricidad, agua y gas, además de gastos de 2026 que se imputarán al ejercicio siguiente. Con estas previsiones, las cuentas de 2027 parten de un desequilibrio inicial, según ha explicado la gerente de la UMA, Rosario Gómez.

La cuantía definitiva dependerá de los ingresos que la Junta de Andalucía todavía tiene pendientes de abonar correspondientes a 2026 y del posible ajuste de la financiación del próximo ejercicio. Este último se conocerá cuando la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación publique la orden de reparto.

"La Universidad continuará trabajando con la Junta de Andalucía para cerrar los ingresos pendientes y para asegurar la financiación necesaria para el equilibrio de las cuentas de 2027", ha señalado el rector, Teodomiro López.

El Consejo de Gobierno también ha abordado el requerimiento de reducción de gastos derivado de la liquidación presupuestaria de 2025, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Universitario. La Gerencia considera que no es posible aplicar esa reducción en 2026, dado que el presupuesto está prácticamente ejecutado, por lo que propone trasladarla a las cuentas de 2027 mediante un plan de ajuste actualizado.

Empleo público

En la misma sesión se han presentado las convocatorias de 207 plazas para el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), correspondientes a las ofertas de empleo público de 2025 y 2026. De ellas, 110 serán de nuevo ingreso y 97 de promoción interna. Además, se ha aprobado la dotación de ocho plazas de profesor titular de universidad en distintas áreas de conocimiento.

Por último, la UMA ha dado luz verde a una guía de buenas prácticas para prevenir el fraude académico en los exámenes. El documento contempla medidas como retirar la prueba, cambiar de sitio al estudiante o expulsarlo con un suspenso, según las circunstancias. Los casos detectados también podrán comunicarse a la Inspección de Servicios para valorar posibles expedientes disciplinarios.