Un momento de la inauguración de UCAM-ESESA. UCAM

La UCAM ya está presente en Málaga: inauguran oficialmente la escuela de negocios con ESESA

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LO ESENCIAL Las claves La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ha inaugurado oficialmente la escuela de negocios UCAM-ESESA en el complejo de Tabacalera de Málaga. La oferta formativa que arrancará en noviembre incluye másteres en Asesoría Fiscal, Marketing Digital, Dirección Financiera e IA aplicada a los negocios. La institución sumará nuevos programas de emprendimiento, como un grado en inglés junto a Team Academy Amsterdam y formaciones con la Fundación Incyde y la Cámara de Comercio. El acto contó con la presencia de la presidenta de la UCAM, María Dolores García, el alcalde Francisco de la Torre y el presidente del COE, Alejandro Blanco.

La Universidad Católica San Antonio (UCAM) ya está, oficialmente, en Málaga.

Este martes ha inaugurado oficialmente la escuela de negocios UCAM-ESESA en el complejo de Tabacalera con la asistencia de la presidenta de la UCAM, María Dolores García; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, entre otros.

“ESESA ha sido durante décadas un motor fundamental de talento, de profesionalización y de impulso para Málaga, contribuyendo de forma decisiva al extraordinario crecimiento que experimenta esta ciudad”, ha destacado García, asegurando que UCAM la impulsará aún más.

La UCAM, que mantendrá la esencia de la entidad ESESA, impartirá los másteres en ‘Inteligencia Artificial y Business Analytics’, ‘Asesoría Fiscal de Empresas’, ‘Marketing y Digital Business’ y el ‘Executive en Dirección Financiera’, que comenzarán el próximo mes de noviembre.

También impartirá nuevos programas relacionados con el emprendimiento. Uno es un grado de emprendimiento en inglés, junto a Team Academy Amsterdam, o un máster de emprendimiento junto a la Fundación Incyde.

Un momento del acto. UCAM

Con la Cámara de Comercio harán un máster en IA aplicado a directivos y empresarios.

El director general de UCAM-ESESA, José Luis Córdoba, ha hecho hincapié en la necesidad de transmitir “que los valores y la ética empresarial son la fuente real de la sostenibilidad empresarial y social".

“Es difícil encontrar en Málaga una empresa que no cuente con un egresado de ESESA. Ello es fruto del compromiso de muchas personas, que forjaron una historia de éxito que ahora se refuerza gracias a la UCAM”, ha añadido Córdoba.