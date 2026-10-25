Miguel Ángel Ronda, mejor profesor de FP en España: "Las empresas quieren gente espabilada que use la IA"
Este docente de Informática en Málaga defiende un "cambio metodológico en la educación con un poco de memorización, un poco de cultura general y un poco de aprendizaje con metodologías activas".
Su alumnado creó un chat de entrenamiento con una pareja tóxica para conocer cómo actúan y evitarlas, especialmente entre los jóvenes.
Más información: "Con la IA hemos creado algo más inteligente que nosotros, no sabemos qué va a pasar en pocos años, es preocupante"
Miguel Ángel Ronda, profesor de Informática en el centro de FP Dual Alan Turing de Málaga, ha sido galardonado como el Mejor Profesor de FP de España en la categoría de Enfoque Tecnológico.
El docente enfatiza la importancia de enseñar el uso ético y productivo de la Inteligencia Artificial para que los alumnos aporten valor diferencial y no deleguen todo en la tecnología.
Ronda destaca la agilidad de la Formación Profesional para adaptarse a las demandas empresariales, aunque señala que el nuevo modelo Dual conlleva una alta carga burocrática para el profesorado.
Entre sus proyectos educativos destaca 'Iris', una aplicación con un chatbot conversacional diseñada junto a sus alumnos para concienciar sobre la violencia de género y las relaciones tóxicas.
La cuenta de Instagram de Miguel Ángel Ronda es toda una declaración de intenciones: @profeonfire. Es de esas personas que están continuamente pensando en cómo mejorar el sistema educativo para conectar mejor con el alumnado y que éste pueda desempeñar bien su labor cuando sea contratado por una empresa.
Es profesor de Informática en el centro de FP Dual Alan Turing en Málaga, está especializado en IA, da multitud de conferencias y está de enhorabuena porque acaba de ser elegido Mejor profesor de Formación Profesional de España en la categoría de Enfoque Tecnológico en el National Teacher Prize España 2026.
Ronda se está acostumbrando a los premios porque hace un año recibió otro al segundo Mejor Profesor de FP de España en los Premios Educa Abanca y obtuvo el Premio Ciudad de Málaga en 2023, entre otros.
Esta semana hemos estado con Miguel Ángel en el centro Alan Turing para conocerle mejor y saber qué metodología emplea. Es el protagonista este domingo de nuestra sección A título personal.
-Usted nació en Ceuta. ¿Cómo está viviendo la situación de la ciudad autónoma?
-A nivel familiar es complicado. Tengo allí a mi madre, mi hermana, mi hermano, sobrinas… Mi madre me dice que parece que está un poco más tranquila la cosa pero lo han pasado muy mal. Mi madre, que está mayor, no podía ir a andar. Mi hermana con sus niñas, que tienen en torno a veinte años, no pueden pasear por la calle tranquilas. Y luego la impotencia de sentir que nadie les hace caso. Yo estuve en la manifestación aquí en Málaga y se me saltaban las lágrimas de ver a miles de personas cantando: "Ceuta, Ceuta".
-¿Cómo acabó en Málaga?
-Me vine aquí con 18 años. Tenía muy claro que quería venir a Málaga a estudiar Informática. No me preguntes por qué, porque tampoco lo sé todavía, porque no conocía a nadie aquí, pero yo tenía muy claro que tenía que venir a Málaga a estudiar Informática.
Cuando terminé la carrera trabajé en una empresa privada en Málaga, pero me dí cuenta de que no era lo que quería, que le dedicaba tiempo a hacer programas para gente que luego ni te daba las gracias. No me dejaba ningún poso positivo de que estaba haciendo algo bueno por nadie.
Mis hermanos son maestros y siempre tuve ese gusanillo.
-¿Cómo se hizo profesor de Informática?
-Surgió la posibilidad, dejé el trabajo en Málaga y me fui a Ceuta de profesor en una bolsa de empleo que se abrió. Estuve allí 3 años de interino, aprobé una plaza en Andalucía y me quedé. He dado varias vueltas.
-¿Cómo fue el arranque?
-Llegué en el curso 2011-12. Estuve en Ciudad Jardín un año. Luego me dieron el destino definitivo en Algeciras y estuve 3 años allí. Posteriormente pude volver a Málaga, al IES Belén donde estuve 4 años, fui luego al Alan Turing un año, volví otros dos años al Belén y ya me vine definitivo al Alan Turing.
-¿Qué perfil de alumnado se ha ido encontrado todos estos años?
-En Andalucía empecé dando FP Básica y es un perfil más complicado. De hecho, cuando llegué a Algeciras nadie lo quería y me tocó por ser el último en llegar. Tampoco me importaba porque venía de Ceuta y tenía la mili hecha.
Al final me gustó mucho. Se me daba además bien gestionar este tipo de perfil que demanda más atención que conocimiento. Me gustó tanto que estuve seis años en FP Básica.
-Impartía Informática y se ha ido especializando en la formación de Inteligencia Artificial.
-Sí. Estaba de profesor del Máster de IA y Big Data y me gustó mucho. Empezó a surgir además el ChatGPT. Hice una ponencia, un taller, me vino a ver gente, cursos para profesores y empezaron a surgir muchas ideas y ver posibles aplicaciones. Este año no, pero he dado clase a los alumnos de IA los tres últimos cursos.
-¿Qué es lo que más le interesa al alumnado de la IA?
-Creen que saben de inteligencia artificial, pero realmente lo que saben es entrar en ChatGPT, pedirle una tarea y que se la devuelva. Mi labor consiste en hacerles ver que hay mucho más allá, que a nivel técnico hay un mundo que está por debajo, soterrado, muy grande, y que a nivel aplicaciones hay un abanico mucho más grande y a nivel ético también.
Defensa de Ceuta
"Soy ceutí, estuve en la manifestación aquí en Málaga y se me saltaban las lágrimas de ver a miles de personas cantando: "Ceuta, Ceuta".
Enseñamos cómo utilizarla de forma ética para que el contenido sea el adecuado, para no meterte en problemas a posteriori con temas de copyright, para que sepan usarlo de manera productiva, pero que no les merme sus capacidades cognitivas. Eso es muy importante.
-Si delegan todo en la IA no saben hacer nada por sí mismos.
-Claro. Tú eres el eslabón débil. Aquí les formamos para ir a trabajar a una empresa. Si tú utilizas la IA, la empresa se va a quedar con la IA y va a dejar de contar contigo. Les decimos al alumnado que tienen que aportar un valor diferencial para que no se queden con la IA. Hay que hacerles ver que hay mucho más allá, que no es todo un prompt para que me devuelvan la tarea.
-¿Lo están asimilando bien?
-Hay muchos alumnos aquí y muchos compañeros estamos remando en la misma dirección, por lo que es más sencillo. Pero claro, no me quiero imaginar en otros centros de Secundaria cuando tú les expliques esto y digan: "A mí déjame, que yo lo que quiero es que me dé la tarea de Historia y poder dedicarme a la consola o a irme a jugar al fútbol".
-¿Les enseñan también los peligros de la IA? Hay denuncias a jóvenes por desnudar artificialmente a compañeras de clase o hemos publicado esta semana en EL ESPAÑOL de Málaga la primera denuncia por curi en Tik Tok.
-Sí, al final eso ha pasado toda la vida. No se hacía tan rápido ni tan perfecto, pero siempre se han hecho cartelitos, o cuando se empezaba a utilizar el Paint… Lo que pasa es que estamos derivando ya en temas mucho más peliagudos.
Antes podía ser una broma que le hacías a un compañero de al lado, pero es que ahora esa broma no solamente la ve tu compañero de al lado, sino que ahora lo ven miles, millones de personas si se viraliza.
Es un peligro mucho mayor porque al final estás destrozando la vida de mucha gente. En la mayoría de las ocasiones estoy seguro de que quien hace esto no es consciente del alcance que tiene. Por eso insisto en que hay que hacerles ver que esto tiene una serie de de riesgos asociados, que tiene unas consecuencias.
De hecho el otro día un alumno hizo un vídeo mío bailando con otro profesor. Me pidió permiso y le dije que no me importaba, pero que le preguntara también al otro profesor. Yo me lo puedo tomar como una broma y no pasa nada, pero igual que me ha puesto bailando me puede poner haciendo otra cosa.
-Ahora se está yendo de las manos con las fake news y los deepfake. Se puede hacer de todo.
-Me han clonado a mí la voz y yo mismo me reconozco cuando digo cosas de broma. Y cuando lo oigo digo: "Es que soy yo". Cualquiera puede hacer lo mismo con un audio de WhatsApp. Es peligrosísimo.
-Le acaban de premiar como Mejor Profesor de FP de España en tecnología. ¿Qué significa para usted?
-No me creo para nada ser el mejor profesor de FP de España en tecnología. Lo quiero ver más por el lado del reconocimiento a una trayectoria para utilizar la innovación para mejorar la educación. Estoy seguro de que no soy el mejor, simplemente hay que mirar al lado y ves a compañeros que son la leche y todos hacemos mucho por mejorar la FP.
No obstante, te mentiría si no te dijera que estoy contento porque se reconoce que estoy haciendo eso. Y te abre además la posibilidad de llegar a más gente con este tipo de mensaje positivo de tratar de utilizar la innovación y la digitalización para hacer que el alumnado aprenda más y mejor, para hacer que la sociedad avance a mejor y que se utilicen este tipo de herramientas de forma positiva.
-¿Qué metodología utiliza para enganchar al alumnado?
-Pienso que en vez de una clase doy un monólogo un poco de humor, porque tengo una forma de dar clase muy distendida. Pero voy alternando. El año pasado me decían: "¿No me creo que seas tan innovador con tanto premio y me pongas los exámenes en papel?"
Y así es. Les pongo los exámenes todavía en papel porque a nivel programación, por ejemplo, todavía no he descubierto una forma segura de que me demuestren lo que saben sin que puedan utilizar la inteligencia artificial.
-Que no sea un copia pega de la IA.
-Exacto. De momento les digo que me demuestren sus conocimientos básicos en papel. Y luego ya que vuelen solos. Cuando vuelan con la inteligencia artificial y tienen libertad creativa pueden llegar mucho más lejos de lo que hacían antes. Si antes llegaban hasta aquí, ahora llegan tres veces más allá porque tienen esas herramientas.
Pero claro, antes tenemos que enseñarle toda esa base porque si no es lo que te decía al principio. Delegan todo en la IA y ellos son el eslabón débil, el eslabón que va a sobrar en la empresa.
Hay quien lo entiende más y hay quien lo entiende menos porque tiene más prisa o tiene menos tiempo para dedicárselo a esta primera base.
Al final es también escapar un poco del contenido básico y hacer proyectos de innovación en los que nos juntemos varios centros.
-Hicieron uno sobre violencia de género. ¿En qué consistía?
-El año pasado hicimos una aplicación que se llama Iris, que está accesible, que funciona y lo hicimos con otro centro, el Ben Gabirol. Los alumnos crearon un chatbot en una página web. Era un chatbot conversacional para preguntarle dudas sobre violencia invisible. Por otro lado tiene un chat de entrenamiento con una pareja tóxica. Ese chat simula ser una pareja tóxica: "¿Qué estás haciendo?", "Ah, pues me voy al cine", "¿Y con quién vas? ¿Y por qué no me has avisado?" Y le va diciendo cosas así.
-Qué buena idea.
-Sí, está muy chulo. Hay también una parte de entrenamiento que va respondiendo preguntas y le van dando distintos cinturones, que le han llamado el Dojo. Está muy enfocado también a Primaria o Educación Secundaria. Les permite entender ciertas palabras que antes ni le sonaban.
-Comentaba antes que preparan al alumnado para trabajar en empresas. ¿Cómo es la relación con las empresas?
-Lo que hacemos de forma mayoritaria en el centro es utilizar lo que nos dicen las empresas. También somos comerciales aparte de docentes porque vamos buscando empresas para que los alumnos puedan hacer prácticas.
Deepfake
"Me han clonado a mí la voz y yo mismo me reconozco cuando digo cosas de broma. Y cuando lo oigo digo: "Es que soy yo". Cualquiera puede hacer lo mismo con un audio de WhatsApp. Es peligrosísimo"
Aprovechamos esas conversaciones con las empresas para informarnos de cuáles son las últimas tecnologías que están utilizando. Eso lo incorporamos en nuestras clases.
-¿Qué les piden las empresas?
-Buscan gente que sepa utilizar la IA de forma productiva.
-Se dice que la IA va a provocar el despido de mucha gente y que hay que potenciar las habilidades blandas.
-Está ocupando ciertas profesiones que hasta ahora creíamos muy nuestras y una de ellas es la programación. El tema de las habilidades blandas es fundamental. De hecho, las empresas también nos dicen:"Quiero gente espabilada".
-La FP está en un momento de prestigio y, en especial, la FP Dual como en este centro Alan Turing. ¿Cómo lo ve usted?
-Hay un lado bueno y un lado oscuro. El lado positivo es que esa relación que tenemos ahora tan intensa con las empresas nos está permitiendo recibir mucho más feedback para el alumnado y para nosotros mismos, para conseguir mejorar nuestro contenido en la forma en la que damos clases, las tecnologías que ofrecemos, ya no solo a nivel tecnológico, sino para todas las familias de FP. Eso está haciendo que la FP siga creciendo y que muchas empresas la tengan ya en cuenta.
Antes las empresas solo querían graduados universitarios y ya no es así.
-Es una formación más directa y más rápida.
-Efectivamente. La FP es mucho más ágil que la universidad. Nosotros vamos virando en función de la demanda tecnológica y nos estamos adaptando muy bien.
-Y hablaba de un lado negativo.
-El lado negativo es que esa carga también recae en el docente. El docente tiene que utilizar sus recursos e ¡imagínate un perfil tecnológico informático!
Siempre se nos tacha de friqui y tal. Al final tenemos nosotros que ir a las empresas a visitarlas, a llamarlas por teléfono, porque el email no llega, no contestan... Estamos en una negociación constante, con sufrimiento. Antes hablaba con un compañero que se acababa de levantar pensando ya en dónde iba a colocar a no sé qué alumno.
Es un sinvivir con una serie de horas de reducción, pero que no dan ni mucho menos para todo lo que hay que hacer y ha recaído en nosotros. Es una carga burocrática muy grande.
-El centro Alan Turing está en el PTA. ¿Os conocen más las empresas de la tecnópolis?
-Nos sorprende que muchas empresas no nos conocen. También es verdad que no estamos solos. Igual que nosotros hay otros centros de FP públicos y privados. Hay mucha competencia para dar prácticas a los alumnos en las empresas.
-¿Se ha acabado ya con el estigma de la FP?
-Yo creo que sí. La gente que quiere hacer FP lo tiene muy claro. Tenemos muchos casos además de alumnado con sobredotación intelectual que decide hacer una FP porque ven que es una vía que les prepara para el trabajo. Ojalá hubiera tenido yo este conocimiento cuando acabé mis estudios, que no tenía ni idea cuando llegué a la universidad. Cuando terminé la universidad no estaba ni la mitad de preparado de lo que salen los alumnos aquí en un Grado Superior.
-¿La universidad se ha puesto las pilas?
-El contacto que tengo yo con la universidad es que fui profesor de la UNED aquí en Málaga y la verdad es que fue bastante negativo. Me encontraba apuntes totalmente obsoletos, una coordinación prácticamente inexistente y con materiales y recursos igual de obsoletos.
-El informe PISA ha vuelto a dar un resultado nefasto para Andalucía. ¿Qué opina?
-Estamos hablando de la ESO y hay que saber que a la hora de hacer este informe hay factores que no se tienen en cuenta. Uno es, por ejemplo, que la inmigración es más elevada en Andalucía que en otras regiones. Nosotros tenemos por ejemplo a cinco alumnos ucranianos que no hablan español.
En cualquier caso, en lugar de centrarnos tanto en esos datos de informe PISA, tenemos que centrarnos es preguntarnos si se está trabajando bien desde las bases.
Yo estudié la EGB y estaba en el colegio hasta octavo, hasta los 13 o 14 años. Ahora los niños llegan muy pronto al instituto, con solo 12 años. ¿Qué hacen esos niños con chavales de 18? Ahí se ha empezado mal.
Por otra parte hay que ver que la ESO se focaliza mucho en alcanzar ciertos hitos, ciertos resultados, ciertos objetivos sin importar mucho el cómo lo hagas. Se trata de poner un tic de que has cumplido, pero no se mira tanto la forma o si lo que aprendes sirve para algo.
Yo recuerdo estudiar y preguntarme “¿Para qué sirve una integral?" Ahora veo a compañeros de matemáticas que lo hacen de otra forma, enseñan de manera diferente, pero son los los raros, no es lo normal.
-Sota, caballo y rey.
-Un cambio metodológico es importante. Un poco de memorización, un poco de cultura general, un poco de aprendizaje con metodologías activas... Yo creo que ahí está el equilibrio, porque los extremos nunca son buenos. Pero ese equilibrio es muy complicado, requiere una formación del profesorado muy amplia y eso no se está haciendo.
-Cambiando de tercio y para terminar, vive y trabaja en Málaga. ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de la provincia?
-Desde que llegué Málaga ha experimentado un cambio brutal. Yo estoy encantado con la ciudad, me siento un malagueño más y la disfruto. No necesito ir a ningún sitio porque aquí lo tenemos todo.
Entre los puntos débiles, el que todos sabemos: la vivienda. Yo tuve la suerte de poder comprar en un buen momento, pero tengo ahora familiares y amigos que es absolutamente imposible que encuentren una casa pagando un precio digno.
Ya no es solo estar 40 años hipotecados, es que necesitas tener ahorrados 80.000 o 100.000 euros para la entrada. ¿Quién puede permitirse eso? ¿A costa de qué? De un ahorro brutal y ese ahorro brutal implica que no salgan a comer, y si no salen a comer hay comercios que no ganan, y aquí nos está salvando el turismo.
Ese turismo que viene, ¿qué es lo que hace al final? Ocupación extrema y consumo de recursos de forma vasta. Al final el malagueño no se siente malagueño, porque tú sales a pasear por la calle y te van parando hablando en inglés, o ves carteles todo en inglés, o ves que los horarios incluso han cambiado en las terrazas y dices: "¿Pero esto qué es? ¿Cómo me planteas una hamburguesa a las 11 de la mañana?"
Es verdad que se está desmalagueñizando la ciudad a costa de que prospere económicamente. Entiendo que encontrar el equilibrio es muy complicado.
También es cierto que tiene muy buena imagen fuera, incluso en el extranjero. Cada vez que digo que vengo de Málaga me dicen que han estado o que quieres venir. Y antes no sabían dónde estaba Málaga.